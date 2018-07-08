Интересные факты о попе, о которых вы не знали

Для того, чтобы накачать попу и обрести идеальный вид сзади, не нужно становиться экспертом в области физиологии, фитнеса и правильного питания. Всю необходимую информацию можно представить в 12 коротких фактах.

Блок похожие статьи

Ягодицы состоят из шести мышц

Каждая ягодица представляет собой малую, среднюю и большую ягодичную мышцу, каждая из этих парных мышц выполняет определенную функцию и по-своему влияет на состояние попы. В частности за объем попы отвечает большая ягодичная мышцы, также от нее зависит форма.

Большая ягодичная мышцы откликается на базовые упражнения

Для того, чтобы накачать ягодицы, нужно делать базовые упражнения, их также называют многосуставными, при выполнении таких элементов работает более одного сустава. К лучшим упражнениям для проработки большой ягодичной мышцы относят приседания, тяги и выпады.

Бег не поможет накачать попу

Кардионагрузки, к которым относят бег, велоспорт, степпер, плавание и другие, не предназначены для увеличения объема мышц. Кардио оказывает позитивное влияние на попу, помогает избавиться от подкожного жира, подтягивает кожу, но не более того.

Мышцы растут исключительно под воздействием силовых нагрузок.

Рабочий вес подбирается индивидуально

Определенной нормы веса, с которой нужно выполнять упражнения для ягодиц, не существует. Все зависит от силы и выносливости человека, большинство начинают тренироваться с собственным весом, и только потом усложняют упражнения отягощением.

Жировая прослойка портит красоту попы

Для того, чтобы ягодичные мышцы увеличивались в объеме, в первую очередь необходимы тренировки, но важность правильного питания тоже нельзя недооценивать. Слой подкожного жира не позволит увидеть результат тренировок, он не позволит ягодицам быть подтянутыми и упругими.

Правильное питание — это не голодание

Голодание и строгие диеты не относятся к правильному питанию, поэтому решение перейти на рацион из одной куриной грудки и гречки без соли будет неправильным. Для того, чтобы мышцы получили условия для роста, питание должно быть сбалансированным, без дефицита белков, жиров и углеводов.

Легкие углеводы — это не лучший выбор

От сладкого и выпечки попа действительно становится больше, но это не то увеличение, о котором все мечтают. Увеличение объема ягодиц при употреблении сладкого — это рост жировой массы, рыхлой, бесформенной и некрасивой.

Послабления в питании мешают добиться результата

Возможно, одно съеденное пирожное или выпитый стакан сладкого лимонада, не принесут особенного вреда и большого количества лишнего жира. Но если заранее себя настраивать на плановые послабления, то попа не станет идеальной никогда, как и все тело. Каждое послабление отодвигает достижение результата на неопределенное время.

Попа влияет на осанку

Чем лучше состояние ягодичных мышц — тем проще человеку держать ровной осанку. В то же время привычка держать осанку визуально подчеркивает красоту ягодиц. Ввиду этой взаимосвязи нужно делать упражнения не только для попы, но и для спины. Тело человека — это единая система, которая нуждается в разносторонней проработке.

Молочные продукты вызывают целлюлит

Отказавшись от сладостей и полуфабрикатов в пользу натуральных полезных продуктов можно не избавиться от целлюлита, а только усугубить его состояние. Свойством вызывать целлюлит обладают молочные и кисломолочные продукты, особенно при их употреблении в вечернее время.

Обертывания не помогут избавиться от жира

Согласно слухам обертывания сжигают жировые отложения и помогают похудеть в определенной зоне. В действительности обертывание никак не повлияет на количество подкожного жира, процедуры делают кожу обезвоженной, приводят к потере упругости.

Для попы важен питьевой режим

Питьевой режим значим и при жиросжигающих тренировках для похудения и при силовых для увеличения объема мышц. Также количество выпитой жидкости сказывается на состоянии кожи, обезвоживание организма выражается в дряблости и неровности кожного покрова.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Что такое сушка?

Главные правила сушки

4 стратегии для сушки без потери мышц