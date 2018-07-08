Домашний уход за собой: процедуры, без которых не обойтись

Крем, сыворотка, гель, флюид, мусс, масочка, пенка, лосьон и тоник… «Да они издеваются!» — иногда хочется воскликнуть, разглядывая ассортимент баночек на полках магазина. Это что, все реально нужно? Мы спросили у специалистов.

И они сказали: «Нет!» Хотя, не будем спорить, приятно баловать себя всякими штучками. Но мы поговорили с ведущими специалистами в области дерматологии и косметологии и выяснили: есть программа-минимум, в которую входят средства, без которых никак. Остальное — вопрос твоего желания!

«Мой список довольно короток:

Мицеллярная вода

Это больше, чем гель для умывания, лосьон или тоник. Это незаменимый и универсальный продукт для очищения кожи, ведь мельчайшие микрочастицы мицеллы в его составе притягивают к себе, как магниты, частицы грязи, скрывающиеся в недоступных участках кожи (порах, микроскладках и т. д.). Кроме того, очень часто мицеллярная вода обогащена дополнительными олигоминералами и витаминами, что оказывает дополнительный благотворный эффект на кожу. Еще один важный бонус: мицеллярную воду не нужно смывать. Просто нанеси немного средства на ватный диск и протри лицо по массажным линиям.

Clarisonic

Ежедневное очищение кожи важно как воздух. Но в условиях жизни в мегаполисе с загрязненной окружающей средой (особенно если ты пользуешься средствами макияжа) обычного очищения с помощью воды и средства для умывания не всегда достаточно. Я пробовала много разных способов добиться действительно глубокого очищения, и первый приз отдаю инновационной разработке из Сиетла: аппарату Clarisonic. Он в шесть раз эффективнее удаляет загрязнения кожи, ведь его щеточка совершает 300 микроколебаний в секунду, при этом не растягивая и не травмируя кожу. При этом не нужно предварительно смывать макияж: просто сбрызнуть лицо водой и нанести немного геля для умывания.

Ночной крем

Это мастхев для современной девушки, живущей в ритме большого города. Ведь ночь — единственное время, когда кожа не защищается и борется с бесконечными стрессами и атаками окружающей среды, а отдыхает и восстанавливается во время сна вместе со всем нашим организмом. Как правило, ночной крем обладает более насыщенной питательной базой, способствующей регенерации кожи. А вот солнцезащитных фильтров и других защитных элементов ночной крем в отличие от дневного не содержит. Они только мешают процессу полноценного восстановления. Возьми за правило использовать по ночам именно ночные кремы и почувствуй, как твоя кожа тебе благодарна. Упругость, плотность, сияние и профилактика морщин гарантированы!

Увлажняющий крем или гель

Увлажнение — это базовый этап ухода, который необходим в любом возрасте. Наша кожа — самый большой орган тела, но свой водный баланс она восполняет медленнее всего, поэтому нам нужно ей в этом помогать. Увлажняя кожу, ты обеспечиваешь ей гладкость и эластичность, делаешь здоровой и упругой. Ну и конечно, защищаешь от преждевременного старения».

«Я не сторонник минимализма, но, если есть задача составить программу-минимум, я бы назвал обязательными:

Средство для демакияжа

Чтобы избежать закупоренных пор, черных точек и появления воспалительных элементов, обезвоженности и сухости кожи, преждевременного формирования морщин, повышенной ломкости ресниц, макияж нужно удалять специально разработанным для этого средством.

Средство для умывания

Даже если у тебя отличное средство для снятия макияжа, в те дни, когда ты не красилась, кожу все равно нужно очищать. Правильное средство для умывания еще и обновляет кожу, разглаживая ее и подготавливая к уходу.

Эксфолиант

Для глубокого очищения пор и глубокого разглаживания поверхности кожи 1−2 раза в неделю используй деликатный скраб или пилинг. Поверь, профилактика ранних морщин того стоит.

Лосьон

В условиях мегаполиса кислотно-щелочной баланс кожи к вечеру нарушается катастрофически. Его восстановление поможет тебе избежать раздражений и прыщей.

Увлажняющее средство

А вот его выбирай на вкус: сыворотка, крем или косметическая вода — главное, сохранить оптимальный водный баланс в коже. Сыворотки оказывают более быстрое и глубокое воздействие. А увлажняющую косметическую воду удобно использовать в сочетании с антивозрастными средствами.

Средство для глаз

Устранить обезвоженность тонкой кожи вокруг глаз и не допускать формирования морщин можно с помощью специальных средств. Не наноси крем для лица на веки!

Защитный крем с SPF-фактором

Тут даже вопросов нет: защищай кожу от формирования морщин, пигментных пятен, снижения упругости, солнечного ожога и обезвоженности.

Антивозрастные средства

Если тебе больше 25 лет, необходима сыворотка, дневное и ночное средства для поддержания молодости кожи. Раньше начнешь — дольше сохранишь молодость!

Крем для рук Старение кожи часто выдают именно руки. Крем для рук увлажняет кожу, устраняет неприятные ощущения сухости, ухаживает за ногтевой пластинкой и оберегает молодое состояние кожи. Не пренебрегай им!»

«Несмотря на то что я активно практикующий врач-дерматокосметолог и обладаю широким спектром современных инъекционных и аппаратных методик, я уделяю особое внимание ежедневному уходу за кожей в домашних условиях. Итак, для того чтобы кожа была чистой, гладкой, сияла, долго оставалась молодой и здоровой, ее нужно хорошо: 1) очищать, 2) увлажнять и корректировать, 3) защищать.

Гель, пенка или молочко

Форма очищающего средства зависит прежде всего от типа кожи, а также от индивидуальных предпочтений пациента. Основное требование к данным препаратам — максимальное очищение и минимальное раздражение.

Увлажняющая сыворотка

Обезвоженность — наиболее часто встречающееся состояние кожи. При этом лицо тусклое, с усилением микрорельефа (пористость, морщины), шелушением. Длительное обезвоживание может привести к повышению чувствительности и даже сальности кожи. Поэтому эффективная увлажняющая сыворотка — это средство первой необходимости для кожи любого возраста.

Корректирующее средство

Может быть в форме геля, крема, сыворотки. Подбирается по проблеме: например, сухость кожи, возрастные изменения, проблемная кожа, пигментация. Это активные препараты, подбор которых требует участия специалиста (дерматолога или косметолога). Данные препараты содержат активные ингредиенты — гидроксикислоты, витамины, макроэлементы, пептиды, экстракты растений и масла. Особое внимание — зонам контура глаз и губ.

Антиоксидантная сыворотка

Последние исследования говорят, что большинство признаков видимого старения кожи — это результат воздействия внешних факторов (экология и ультрафиолет). Поэтому ежедневное местное применение антиоксидантов уже несколько лет стало неотступным правилом — моим и моих пациентов. И результат, как говорится, на лицо. Рекомендую применять комбинированные антиоксиданты в виде сывороток, которые содержат аскорбиновую кислоту, витамин Е, ферруловую кислоту, флоретин, резвератрол и другие антиоксиданты.

Солнцезащитные средства с высоким SPF-фактором (30−50)

Если мы отправляемся в путешествие на побережье или высокогорье, солнцезащитное средство с индексом защиты 30, а лучше 50, просто необходимо для сохранения здоровья и молодости кожи».

«В программе ежедневного ухода должны быть:

Мицеллярный раствор

Чтобы очистить кожу без воды — это гениальное средство. И макияж удалит, и кожу очистит!

Гель или пенка для нормальной/комбинированной/жирной кожи или молочко для сухой кожи

Эти средства подойдут для более глубокого очищения, они должны быть бережными и универсальными.

Ежедневный увлажняющий уход

Крем или гель, но обязательно в нем должна быть УФ-защита. Я люблю даже более универсальный вариант: увлажнение, защита и тонирование — то есть СС-крем или ВВ-крем.

Термальная вода

Обеспечивает мгновенное увлажнение и устраняет чувство стянутости, обеспечивает коже комфорт и ощущение свежести, обладает мощным антиоксидантным действием. Это практически единственное очень удобное средство для восстановления водного баланса кожи в течение дня».

«Если говорить о минимально необходимом наборе средств, я бы назвала три:

Сыворотка

Как правило, сыворотки обладают более легкой текстурой и одновременно с этим более

насыщенной концентрацией активных веществ. Механизм воздействия сыворотки отличается тем, что она способна проникать в более глубокие слои кожи, поэтому положительный результат после применения сыворотки на лице особенно заметен. Применяемая в сочетании с соответствующим кремом, сыворотка дополняет и усиливает действие крема, обеспечивая наилучший эффект.

Крем для кожи вокруг глаз

Абсолютно незаменимое средство при правильном уходе за лицом. Кожа вокруг глаз очень тонкая, к тому же в ней практически отсутствует жировая прослойка. С возрастом кожа вокруг глаз истончается в первую очередь, а тенденция к сухости кожи усиливается. Если добавить к этому всевозможные мимические движения, растягивания кожи при удалении макияжа, другие вредные факторы (недостаток сна, усталость, солнце, морская или хлорированная вода), то становится очевидным, насколько важным является систематический уход за этими участками кожи. Крем для кожи вокруг глаз позволяет избежать целого ряда негативных последствий, сохраняя эластичность и упругость кожи, восполняя в ней недостаток влаги и коллагена.

Тоник

Средство, которое незаслуженно находится в тени — однако не стоит его недооценивать. В действительности тоник является важным компонентом в ритуале ухода за лицом, ведь тщательное очищение является залогом здоровой и красивой кожи. Тоник применяется после процедуры очищения, помогая удалить остатки очищающего средства и подготовить кожу к нанесению сыворотки и/или крема. В состав тоника входят вещества, которые успокаивают кожу и одновременно тонизируют ее. Тоник предотвращает раздражение кожи лица, придает ей гладкость и свежесть».