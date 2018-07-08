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Спрячьте это немедленно: маскировка недостатков кожи
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Спрячьте это немедленно: маскировка недостатков кожи 

Домашний очаг 1 час назад
Фото: Домашний очаг
Как замаскировать недостатки кожи ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ — КОМПАКТНАЯ ПУДРА 1. Пушистой кистью нанесите пудру, скрывающую недостатки кожи, на все лицо, двигаясь от центра к периферии. Не забывайте тонировать шею, границу волос и мочки ушей. 2. Если спустя время на коже появится жирный блеск, промокните этот участок матовой салфеткой и нанесите еще один слой пудры. Маскируем недостатки зрелой кожи 1. Нанесите тональное средство на все лицо при помощи пальцев или влажным спонжем, если хотите добиться очень тонкого покрытия. 2. Легкими движениями распределите крем по всей поверхности кожи. Если тон попадет в заломы, устраните излишки чистым спонжем. ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ — ТОНИРУЮЩИЙ КРЕМ 1. Используйте тональное средство, в формуле которого присутствуют увлажняющие компоненты. 2. Распределите средство пальцами или спонжем, чтобы кожа приобрела красивый однородный тон. Устранение недостатков для чувствительной кожи 1. Обмакните кисточку с короткими плотными ворсинками в пудру и слегка стряхните, чтобы удалить излишки. 2. Круговыми движениями нанесите пудру, двигаясь от центра лица по направлению к скулам, подбородку и лбу. Фото: архив ДО.
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