Недавно родившая Анна Цуканова-Котт показала идеальную фигуру в купальнике

Актриса рассказала, как ей удалось сохранить форму во время беременности.

Около двух недель назад актриса и режиссер Анна Цуканова-Котт стала мамой во второй раз. А на днях продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике.

Звезда рассказала, как ей удалось сохранить форму во время беременности:

Я родила 2 недели назад. Моя фигура сохранилась благодаря тому, что во время беременности я правильно питалась и занималась йогой! Да, меня тянуло на сладкое и мучное, да, хотелось есть булки и запрещённые продукты, но вместо них я ела полезные фрукты, смузи и «здоровую еду». Еще я уменьшила потребление соли, чтобы лишняя жидкость не задерживалась в организме. И мне это далось нелегко. Я позволяла себе есть «вредное» по чуть-чуть… Но сейчас я очень рада, что справилась и получила результат!

«Дорогие мои беременные подписчицы, желаю вам легкой беременности и мощной силы воли, чтобы не есть «токсичных продуктов» и знайте, если я справилась, значит и вы сможете. И еще! Кайфуйте от каждого вашего «беременного дня»! Это такое счастье — растить внутри себя чудо», — эмоционально написала звездная мама.

Публикация от Анна Цуканова-Котт (@anna_tsukanova_kott)

7 Июл 2018 в 8:58 PDT Напомним, актриса Анна Цуканова-Котт замужем за российским кинорежиссером, сценаристом Александром Коттом (братом-близнецом кинорежиссера Владимира Котта ). Помимо новорожденной дочки, пара растит сына Михаила (2008 года рождения).

Фото: Instagram

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