Соляная пещера: есть ли польза в ней

В 1976 году советский врач Павел Горбенко сконструировал первую в СССР галокамеру и открыл спелеотерапевтический стационар. Но только в 90-е годы галокамеры стали открываться повсюду.

Галотерапия и спелеотерапия — один и тот же метод лечения солью, различается лишь место, где проходят сеансы лечения. В спелеотерапии — это природная соляная шахта или пещера, а в галотерапеии — искусственно созданные соляные пещеры, когда помещение выкладывается кусками натуральной соли. Но в обоих случаях главное — галогенератор. Эта установка дробит соль, превращая ее в мелкодисперсную пыль, которая проникает в нижние отделы дыхательных путей. Такого рода сухой аэрозоль разжижает бронхиальный секрет. Вместе с мокротой из организма выходят бактерии, аллергены, токсины. Быстрее восстанавливается мерцательный эпителий, отступают аллергические и респираторные заболевания, нередки случаи полного выздоровления.

Более распространенный метод — галотерапия. Здесь к хлориду натрия добавляют ионы магния, калия, которые повышают оздоровительный эффект.

В спелеокамере лечатся от всех легочных и бронхиальных заболеваний, от аллергии. Она помогает при болезнях кожи, сердечно-сосудистой системы, эндокринных патологий. Повышает содержание гемоглобина и тем самым улучшает работу системы кровообращения. Оказывает благотворное воздействие при депрессиях, усталости, нервном напряжении. Там же проходят реабилитацию после хронических ОРЗ, ОРВИ, гриппа. Желательно регулярное лечение в галокамере или солевой пещере тех, кто трудится на вредном производстве или много лет курит.

Иногда можно услышать мнение, что один сеанс спелеотерапии приносит оздоровительный эффект, равный четырехдневному пребыванию на море. По мнению доктора медицинских наук, профессора кафедры медицинской реабилитации Алины Червинской, это лишь уловка рекламщиков: целебные свойства морского воздуха основаны не только на большом содержании соли. Он также содержит калий, кальций, магний и еще множество веществ. Кроме того, морской воздух буквально насыщен катионами и анионами.

Алина Червинская занимается галотерапией. Она рассказывает, что основным лечебным веществом спелеопещеры остается натрий хлор. Иногда, правда, недобросовестные «специалисты» пользуются, так называемой, гималайской солью, содержащий хлорид калия. Но оздоровительный эффект приносит только белая соль — галита — NaCl. Сухой аэрозоль хлорида натрия представляет собой респирабельную фракцию с частицами определенного размера — от одной до пяти микрон. Только белая соль такой фракции способна принести оздоровительный эффект.

Кроме того, на морском побережье воздух влажный, а в соляных пещерах или галокамерах он только сухой. Когда вам на выбор предлагают галотерапию с сухим или влажным воздухом, не сомневайтесь — перед вами шарлатаны. Спелеотерапии с влажным воздухом не бывает.

Особенностью спелеотерапии является то, что после нескольких сеансов, а иногда уже вначале, у пациентов обостряются хронические заболевания. В идеале — это норма, считают врачи, практикующие спелеотерапию. Частицы соли, проникая в организм, оказывают разжижающее действие на мокроту, содержащуюся в дыхательных путях, начинается ее отток. После второго или третьего сеанса возникает кашель. К середине курса он проходит. Если нет — необходимо обратиться к врачу. Также посещение спелеопещеры может спровоцировать повышение температуры — не выше 37,5. Это реакция организма на «массированную оздоровительную атаку». Через непродолжительное время температура приходит в норму.

Специалисты ряда российских клиник провели ряд экспериментов, подтверждающих длительный лечебный результат спелеотерапии. Так, согласно клиническим экспериментам, у школьников, которые ежегодно болели ОРВИ или ОРЗ не менее десяти раз, после лечения солью частота заболеваний снижалась вдвое. Маски из зева и слизистой до начала и по окончанию эксперимента показали, что патогенная флора значительно сократилась, а микроорганизмы, вызывающие заболевания, оказались сильно ослабленными.

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