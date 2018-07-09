Фитнес-практикум: как поддерживать себя в форме тем, чей выход на пенсию окладывается

Самый простой и недорогой способ продлить свою жизнь — повысить физическую активность.

Вот семь самых очевидных плюсов регулярных фитнес-занятий для тех, кому за 50:

снижается риск возникновения гипертонии, инфаркта и инсульта

повышается тонус, оптимизм и работоспособность

укрепляется иммунная система

улучшается координация и реакция, что снижает риск случайного падения

ускоряется обмен веществ и снижается риск ожирения

решаются проблемы с дыханием, пищеварением, в также слабостью в руках и ногах

увеличивается срок самостоятельности и независимости от родственников

Но все же, не спешите в тренажёрный зал. Если раньше вы не были фанатом спорта, начинать тренировки лучше постепенно.

Принцип 1: не навредить!

Чтобы физические нагрузки не принесли вреда, они должны нарастать плавно и постепенно. Поэтому начинайте с небольших кардио-тренировок: быстрая ходьба, бег, плавание, велосипед, беговые лыжи. Пару раз в неделю по 15-20 минут для начала работы со своим здоровьем — отлично.

Особенно внимательно следует отнестись к себе бывшим спортсменам, которые еще помнят, как раньше они были «о-го-го!» и «э-ге-ге!». И как итог — на первом же занятии получают травмы.

Принцип 2: тренировки должны быть регулярными

Нет смысла в разовых упражнениях. Нет смысла в серии разовых упражнений. Результата вы не получите. Пользу принесет только решение жить вместе с физкультурой, а не рядом с ней. Физкультура будет в вашей жизни всегда, и только так она обретает смысл.

Принцип 3: делайте сегодня чуть больше, чем вчера

Записывайте свои результаты. Я, например, пользуюсь дневником тренировок GymUp (он есть в магазинах приложений популярных мобильных систем). Удобная программа позволяет фиксировать достигнутые уровни, а затем преодолевать их. Вам не надо побеждать соседку, вам надо побеждать себя вчерашнюю. Чуть быстрее или чуть дальше пробежать, чем в прошлый раз. Чуть больше проплыть, чуть больше преодолеть. Достаточно понемногу улучшать свои результаты в каждой тренировке.

Будут откаты, периоды, когда прошлый результат будет сложно даже повторить, не то чтобы перебить. Однако цель каждой тренировки — превзойти и преодолеть. Такая череда побед над своим телом дает радость и делает вас немного счастливее.

Принцип 4: Развивайтесь гармонично

Помните, что тело — сложная система. Выбирайте такие упражнения, которые не перегрузят вас (и не напомнят о старых травмах). Если чувствуете, что побаливают связки — уделите больше внимания упражнениям на растяжку. Хорошо подойдет йога. Эластичные связки и гибкость — важнейший показатель состояния здоровья организма в целом. Поддержите витаминно-минеральный баланс приёмом биодобавок и витамино-минеральных комплексов с кальцием и витамином Д3.

Физическая культура — это не только упражнения. Это забота о состоянии здоровья и тела, и духа. То, что называют ёмким словом велнес, то есть искусство хорошего самочувствия.