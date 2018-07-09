Что не знают о себе девушки

Женское тело не только восхищает, но и удивляет. У него есть масса особенностей, которые приводят в изумление даже учёных, а о некоторых способностях своего тела девушки даже сами не знают.

1. Женское обоняние настолько тонкое, что дама способна уловить запах феромонов не только в толпе, но и в парфюмерном магазине, заполненном ароматами.

2. Из-за того, что в женской груди нет мышц, увеличить объём бюста в тренажёрном зале невозможно.

3. Зато грудь увеличивается при наборе веса. Каждый набранный килограмм прибавляет груди 20 грамм, но вряд ли этот естественный способ увеличения груди подойдёт всем. Кстати, обратная закономерность тоже существует: при снижении веса грудь будет заметно уменьшаться.

4. При беременности треть женщин испытывают непреодолимое желание съесть что-то несъедобное или блюдо, в котором скомбинированы несочетаемые продукты. Есть предположение, что таким образом организм пытается восполнить запас элементов, которых ему в этот период не хватает.

5. Токсикоз во время беременности говорит о том, что включается защитный механизм, оберегающий плод от вредных веществ. Будущей маме, измученной головной болью и тошнотой, можно утешиться тем, что её малыш в безопасности.