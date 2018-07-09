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Привычки, из-за которых вы не худеете
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Привычки, из-за которых вы не худеете 

Рамблер 1 час назад
Тем, кто решился похудеть, приходится отказываться от любимых лакомств, запрещать себе походы в фаст-фуды и заниматься физкультурой. Но что делать, если вы уже воплотили всё это в жизнь, а вес всё не уходит? Возможно, эти привычки мешают вам похудеть.
1. Вы слишком много спите. Недостаток сна приводит к повышению аппетита, но чрезмерная любовь ко сну тоже способствует набору веса.
2. Вам не хватает солнечного света. После пробуждения раскрывайте шторы и жалюзи, чтобы помещение заполнялось светом. Солнечные лучи не только позволят вам скорее проснуться, но и простимулируют метаболизм.
3. Вы редко встаёте на весы. Специалисты доказали, что ежедневное взвешивание помогает в борьбе с лишним весом. Оптимальное время для взвешивания — утро. Измеряйте вес после туалета, тогда на показатель не повлияет задержавшаяся в организме вода.
4. Вы мало едите на завтрак и позволяете себе плотный ужин. Гораздо лучше делать наоборот, ведь питательный завтрак — это прекрасный способ сохранить бодрость до обеда и придерживаться чёткого графика питания.
5. Вы постоянно пьёте газировку с нулевым содержанием калорий. Не обманывайтесь: такие напитки не полезней, а вредней аналогов с сахаром, поскольку содержат массу химических добавок, отрицательно влияющих на здоровье.
Женский форум
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