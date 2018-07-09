Шесть неочевидных причин, вызывающих боль в спине и способы борьбы с нею. Это работает!

Удивительные факты о том, что вызывает боль и как с этим покончить.

Мы все носимся как сумасшедшие, пытаясь втиснуть в наши и без того забитые расписания какие-то дополнительные дела, требующие значительной физической нагрузки. При такой жизни основная тяжесть приходится на спину. Неудивительно, что боль в пояснице стоит на втором месте после простуды по количеству жалоб у женщин до сорока пяти. Боль в спине возникает у девяноста процентов людей в возрасте от 20 до 40 лет. К счастью, вам не нужно мириться с ней — огромное количество повторяющихся видов боли проходят без оперативного вмешательства и даже без какого-либо серьезного лечения. Мы выяснили, что существуют некоторые неожиданные причины для возникновения этих болей и способы быстро от них избавиться.

ПРИЧИНА №1 КУРЕНИЕ

В ходе недавнего исследования обнаружилось, что курильщики жалуются на более продолжительные боли в спине, чем люди, не курящие. Почему? Одно из объяснений заключается в том, что никотин способствует сужению кровеносных сосудов, сокращая таким образом поступление питательных веществ и кислорода к позвоночным дискам. Недостаток питания может ускорить дегенерацию позвоночных дисков, вызывая боли в спине.

Как избавиться: Используйте все доступные способы, которые помогут вам бросить курить: никотиновые пластыри, жвачки, спреи в нос, лечебные группы — все, что может облегчить проблему избавления от этой привычки. Ваш терапевт поможет подобрать наиболее комфортный способ борьбы с курением.

ПРИЧИНА №2 СЛАБОСТЬ МЫШЦ

Если ваш пресс и мышцы спины недостаточно натренированные и сильные, то вашему позвоночнику может не хватать мышечной поддержки, отчего он становится более травмируемым.

Как избавиться: Пусть физические упражнения войдут у вас в привычку. Регулярные прогулки быстрым шагом и катание на велосипеде (даже на велосипедном тренажере) укрепляют спину без риска травм, так как не требуют особых усилий и подготовки. То же касается упражнений на растягивание и укрепление мышц пресса, бедер и спины.

ПРИЧИНА №3 ПРОДАВЛЕННЫЙ МАТРАС

На плохом матрасе ваш позвоночник изгибается в форме буквы С, абсолютно для него неестественной, из-за чего мышцы спины скручиваются и неправильно растягиваются. И это происходит не только когда вы лежите на спине, но и на боку и животе.

Как избавиться: Критически осмотрите свой матрас. Если углы уже давно протерты, ткань изношена или местами порвана, середина продавлена и есть другие явные признаки его старости, то пора покупать новый. Решившись на покупку, выбирайте плотный матрас с мягким верхним слоем, который, с одной стороны, будет приятно охватывать контуры тела, но и одновременно поддерживать его, не проваливаясь под тяжестью вашего тела. Правильный матрас не должен быть ни слишком жестким, ни слишком мягким, он должен повторять контуры тела и обеспечивать максимальную поддержку плечам, бедрам и ногам.

ПРИЧИНА №4 НОШЕНИЕ НА СЕБЕ ЛИШНИХ КИЛОГРАММОВ

Лишний вес приносит дополнительный стресс мышцам спины. Ваш центр тяжести — центр координации движений всего тела — находится в районе поясницы. ЛИШНИЙ ЖЕ ВЕС дает дополнительную нагрузку на позвоночник, из-за чего мышцам спины приходится напрягаться сильнее обычного. Если мышцы не могут справиться с нагрузкой и выдержать весь вес, то позвоночник и диски начинают деформироваться.

Как избавиться: Чтобы сбросить несколько лишних килограммов, уменьшайте свои ежедневные порции на 250 килокалорий и сжигайте еще 250 килокалорий, делая физические упражнения. Сорокапятиминутная прогулка быстрым шагом вместо обеда поможет вам сбрасывать до двух килограммов еженедельно.

ПРИЧИНА №5 НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДНИМАНИЕ ТЯЖЕСТЕЙ ИЛИ ДЕТЕЙ

Большинство из нас, поднимая тяжелые предметы, нагибаются в области талии, а не приседают. Это большая ошибка, потому что при сгибании в талии мы используем мышцы спины вместо мышц ног и пресса, которые намного сильнее. Предупреждение для мам: ношение детей в рюкзаке-кенгуру, крепящемся на животе, также вызывает боли в спине, так как в этом случае позвоночник изгибается неправильно. Как только ваш ребенок чуть-чуть подрастет, начинайте носить его на спине, чтобы снизить нагрузку.

Как избавиться: Поднимая ребенка (или тяжелую сумку) с пола, присядьте как можно ближе к ребенку, напрягите пресс и поднимите его, используя мышцы ног. Чтобы мышцам спины было легче, когда вы поднимаете малыша, старайтесь, чтобы он находился лицом к вам и мог обнять вас ручками за плечи, а ногами обнимал талию. Когда он сидит у вас на бедре, то нагрузка на позвоночник становится еще сильнее.

ПРИЧИНА №6 ВЫСОКИЕ КАБЛУКИ

Может, они и модные, но именно они зачастую вызывают боль в спине. Высокие каблуки, особенно те, что выше пяти сантиметров, и шпильки, заставляют тело подаваться вперед, а позвоночник — неестественным образом изгибаться, увеличивая нагрузку на связки, поясницу и позвоночные диски.

Как избавиться: Постарайтесь привыкнуть днем ходить на широком каблуке не выше 5 сантиметров. Откажитесь от туфель на каблуках той высоты, от которой ваша спина явно выгибается вперед, ноги немного дрожат или неестественно выгибается подъем стопы. Если в определенный день вам необходимо надеть десятисантиметровые каблуки, то лучше сделайте это перед вечерним выходом, а не на работу.

ПРИЕМЫ, ПРИНОСЯЩИЕ ОБЛЕГЧЕНИЕ

Когда спина выходит из строя, воспользуйтесь нашими способами облегчения боли.

Жар и холод: Если вы травмировали спину, то сделайте холодный компресс в течение первых 48 часов после травмы, чтобы снять мышечные спазмы и уменьшить воспаление. После этого накладывайте разогревающий компресс на 15 минут с перерывом в несколько часов до тех пор, пока не почувствуете себя лучше. Тепло обеспечит приток крови к поврежденному участку и ускорит процесс заживления.

Лекарства: Нестероидные противовоспалительные средства, как ибупрофен, часто рекомендуются для уменьшения воспаления и боли. Нестероидные противовоспалительные средства, подобные целебрексу, оказывают более сильный противовоспалительный эффект с менее серьезным влиянием на желудок. Врач может прописать вам расслабляющие лекарства или сильные болеутоляющие средства, но некоторые из них могут вызывать привыкание, поэтому не рекомендуется принимать их дольше недели.

Охлаждающие и разогревающие кремы: действуют по принципу противоположности — нервная система настолько занята ощущениями тепла и холода, что сигнал боли доходит до мозга с трудом.

Массаж: Профессиональный массажист, разминая и надавливая на мышцы, уменьшает мышечные спазмы и стимулирует высвобождение эндорфинов, облегчающих боль. И это также позволяет спине быстрее выздороветь. Однако массажистка в салоне красоты вряд ли сможет сделать вам правильный массаж, поэтому обратитесь за рекомендациями к врачу.

Если в течение двух недель вам не станет легче или если боль усилится, то обратитесь к врачу!

КТО ЕЩЕ МОЖЕТ ПОМОЧЬ

Мануальный терапевт: поможет уменьшить боль и дискомфорт, связанный с болью в спине. В результате манипуляций с позвоночником человек избавляется от чувства напряжения спины, при этом расслабляются мышцы и мягкие ткани, окружающие позвоночник.

Остеопат: Так как эти врачи — профессионалы в анатомии движения, они манипулируют с позвоночником так же, как и мануальные терапевты, но параллельно еще и снимая мышечные спазмы, ускоряя выздоровление.

Специалисты по адаптивной физической культуре: как специалисты в области движения суставов, мышц и осанки, они могут рекомендовать определенные упражнения для вашей спины и посоветуют, как вам лучше заниматься привычными делами с пользой, а не вредом для спины.

Ортопеды: Их специальность — мышечная система и скелет, что позволяет им диагностировать ваше заболевание и рекомендовать курс терапии, который может включать медикаменты, упражнения, возможно, оперативное вмешательство.

КОГДА ВЫ ОБЯЗАНЫ ПОЙТИ К ВРАЧУ

Может, это не просто боль?

Большинство видов боли в спине пройдут, если их правильно лечить дома. Но, если кроме боли в спине у вас появились симптомы, перечисленные ниже, то обязательно обратитесь к своему терапевту; возможно, у вас серьезная проблема со здоровьем, инфекция, зажим нерва или в редких случаях опухоль:

лихорадка или гинекологические симптомы, например кровотечение в середине цикла;

онемение, покалывание или слабость в ногах;

проблемы с кишечником или мочевым пузырем — жжение, кровотечение, недержание;

пронизывающая боль в пояснице, распространяющаяся через область ягодиц в ногу.

Также сходите к врачу, если:

боль в спине, продолжающаяся или усиливающаяся в течение нескольких недель;

боль в спине, ставшая результатом травмы, например дорожной аварии.