Как правильно спать днем

Если сильное желание немного поспать днем совпадает с возможностью устроить себе такой отдых, — здоровье от этого многократно выигрывает. Данным мнением поделился философ и доцент психологии в Университете Пенсильвании Филипп Герман. Бытует мнение, что днем спят только те, кто много ленится. Американский ученый утверждает: это не так. Существенная дневная сонливость, по словам эксперта, является сигналом организма о потребности в разрядке и отдыхе. Если такие сигналы постоянно игнорировать, организм все равно найдет способ уложить человека в постель, — например с помощью болезни, которая возникнет из-за ослабления иммунитета.

«Благодаря послеобеденному сну человек может избавиться не только от сонливости. Дневной сон способствует укреплению иммунитета и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал Филипп Герман.

Ученый дал несколько рекомендаций о том, как правильно организовать свой дневной сон. 1. Если человек не страдает от серьезного дефицита ночного сна, и днем его одолевает обычная сонливость, то обычно достаточно 15-30 минут быстрого сна для того, чтобы вернуть мышлению ясность и быстроту. Но в случае сильных перегрузок и усталости дневной сон может составлять 1,5 часа. По словам Германа, этого времени достаточно, чтобы достичь фазы глубоко сна и как следует отдохнуть, а затем проснуться с ощущением бодрости. Но если спать только половину этого времени (то есть, 45 минут), есть риск проснуться «разбитым». 2. Не стоит засыпать днем сразу после тренировок. Между занятием спортом и сном должно пройти не меньше 2-х часов. 3. Для сна, как ночного, так и дневного, очень важно засыпать в одно и то же время. Такая привычка способствует тому, что в теле начинают вырабатываться физиологические механизмы, обеспечивающие быстрое засыпание именно в то время, когда человек ложиться в постель. 4. Нужно помнить, что потребность в дневном сне у людей может быть разной. По данным научных исследований, примерно 50% людей обладают предрасположенностью к монофазному циркадному ритму и не могут спать, если естественным образом не наступило время темноты. Возможно, таким людям нужно чуть больше спать ночью, но физиологическая потребность в дневном сне у них выражена крайне слабо. Ранее МедикФорум писал о том, какая соль является наиболее безопасной и полезной для организма.