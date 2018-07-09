Как снизить кортизол?

Фото: PixabayКак снизить кортизол?Когда человек подвергается стрессу, надпочечники выделяют стероидный гормон — кортизол, который играет роль во многих физических функциях, включая контроль за уровнем сахара в крови. Уровень кортизола в крови утром обычно высокий и постепенно снижается в течение дня.

Кортизол — функции в организме

Кортизол играет определенную роль:

в регулировании цикла сна во время пробуждения;

управляет тем, как организм использует углеводы, жиры и белки;

уменьшает воспаление.

Чтобы высвободить нормальное количество кортизола, организм полагается на связь между надпочечниками, гипофизом и гипоталамусом. Они стимулируют выработку кортизола, когда организм нуждается в нем и блокирует его, когда уровни должны уменьшаться. И слишком большое количество, и слишком малое количество кортизола может оказывать неблагоприятное воздействие на организм.

Повышение кортизола

Избыточный уровень кортизола может быть результатом опухоли или побочным эффектом некоторых лекарственных препаратов. Слишком высокий уровень кортизола может привести к синдрому Кушинга.

Если связь между мозгом и надпочечником функционирует правильно, организм увеличивает и уменьшает производство кортизола по мере необходимости. Однако уровень кортизола иногда может оставаться высоким, что может негативно сказаться на здоровье.

Безопасные способы снижения уровня кортизола

Следующие простые советы могут помочь снизить уровень кортизола:

1. Снижение стресса

Чтобы снизить уровень кортизола, необходимо уменьшить стресс.

Человек может научиться распознавать триггеры стресса и стараться уменьшить случаи беспокойства, тревоги и уменьшить чувство напряжения. Люди, которые научатся справляться с возникающими стрессовыми мыслями, будут лучше управлять уровнями кортизола. В случаях, когда это оказывается слишком сложным, некоторые лекарственные препараты могут способствовать снижению уровня кортизола.

2. Здоровая диета

Человек, пытающийся снизить уровень кортизола, должен употреблять в пищу здоровую сбалансированную диету и обращать внимание на потребление сахара. Некоторые продукты, которые могут поддерживать стабильные уровни кортизола:

темный шоколад;

бананы и груши;

черный или зеленый чай;

пробиотики в пище, такие как йогурт;

продукты, содержащие растворимое волокно.

Потребление большого количества воды, чтобы избежать обезвоживания, также помогает снизить уровень кортизола.

3. Нормальный сон Плохой ночной сон или бессонница могут привести к увеличению уровня кортизола в кровотоке. Поэтому необходимо обратить внимание на количество и качество сна.

4. Методы релаксации

Медитация и даже простые дыхательные упражнения могут помочь человеку справиться со стрессом.

5. Хобби

Увлечения могут быть полезным и удовлетворительным способом вести полную и здоровую жизнь и привести к повышенному чувству благополучия.

6. Расслабление

Исследования показали, что упражнения на расслабление и прослушивание расслабляющей музыки могут снижать уровень кортизола и помогают человеку управлять стрессом.

7. Смех и веселье

Развлечения могут также снизить уровень кортизола. Одно исследование показало снижение уровня кортизола в ответ на смех. Позитивный взгляд связан с низким уровнем кортизола, а чувство счастья имеет и другие преимущества, такие как пониженное кровяное давление и более сильная иммунная система.

8. Физические упражнения

Физическая активность полезна для здоровья и может улучшить настроение человека. Однако, интенсивная физическая активность может вызвать увеличение уровня кортизола.

9. Избегать кофеина

Люди, пытающиеся снизить уровень кортизола, вечером должны избегать употребления пищи и напитков, содержащих кофеин. Кофеин может мешать хорошему ночному сну.

10. Хорошие отношения

Стабильные, любящие отношения с партнерами, друзьями и семьей могут быть жизненно важными, чтобы иметь счастливую жизнь.

Исследование показало, что уровень кортизола у человека может повыситься после спора со своим партнером. Дети, живущие в счастливой семье, имеют более низкий уровень кортизола, чем те, кто живет в домах, где происходят постоянные конфликты.

11. Домашний питомец

Ряд исследований показывают, что наличие домашнего животного может снизить уровень кортизола. Контакт с собакой полезен для снижения уровня кортизола во время стрессовой ситуации.

12. Прием добавок

Как рыбий жир, так и азиатская травяная добавка, называемая ашваганда, продемонстрировали способность снижать уровень кортизола, поэтому использование этих добавок наряду со здоровой диетой может быть полезным.

Простое изменение образа жизни может уменьшить количество стресса и поддерживать нормальный уровень кортизола.