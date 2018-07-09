Простые упражнения, которые придают телу гибкость

Стретчинг нужен каждому, кто занимается спортом или просто заботится о своем здоровье. Перед каждой тренировкой растяжка помогает мышцам работать на полную мощность и не боятся повреждений. Кроме того, растяжка поднимает общий тонус мышц и насыщает их кислородом — тем, кто уже давно гонится за рельефом, это будет очень кстати. Упражнений на растяжку великое множество, мы же публикуем лишь несколько основных, которые помогут на первых порах почувствовать свое тело.

Кобра

Эта поза поможет правильно растянуть переднюю часть тела и даже увеличить гибкость позвоночника. Ложитесь на коврик, лицом вниз. Колени вместе, руки согнуты в локтях. Поднимайте верхнюю часть туловища, начиная с головы, последовательно. Смотреть нужно вперед и вверх, бедра прижаты к полу. Прогнув поясницу и отведя голову к лопаткам, сделайте пять глубоких вдохов и медленно опускайтесь в первоначальное положение.

Внутренняя сторона бедра

Присядьте, вытянув одну ногу в сторону и согнув другую в колене. Центр тяжести на согнутой ноге. Тяните носок на себя, помогая рукой. Спустя 30 секунд поменяйте ноги.

Бабочка

Садитесь на землю, согните колени, соединив стопы вместе. Немного надавите на расставленные колени, помогая растягиваться мышцам. Втяните живот и расслабьте мышцы. Затем, наклонитесь вперед как можно глубже и сделайте пять медленных, длинных вдохов. Вернитесь в исходное положение и повторите еще три-четыре раза.

Наклон к ноге

Также выполняется из положения сидя. Разведите ноги как можно шире, затем согните одну ногу, прижимая стопу к паху. Тянитесь к вытянутой ноге, помогая себе руками. 30 секунд на каждую сторону хватит, чтобы как следует растянуть подколенное сухожилие.

Поза лука

И еще одно упражнение из базовой йоги, которое поможет растянуть позвоночный столб. Ложитесь лицом вниз, затем согните и поднимите ноги, обхватив щиколотки руками. Почувствуйте натяжение позвоночника и тазобедренного сустава. Выполняйте движения медленно и плавно, при малейшем ощущении дискомфорта — прекращайте.