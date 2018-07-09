Несколько правил здорового питания во время беременности

В обычной жизни мы, простые люди, бежим, торопимся, иногда едим на ходу, можем позволить себе фастфуд. В целом в обычной жизни мы не сильно заморачиваемся вопросами питания. Но вдруг случается очень важное событие — беременность, и вот тут мы несколько притормаживаем и начинаем задумываться о том, что же сейчас с нами происходит. В нашем организме творятся какие-то изменения — то тошнота по утрам одолевает, то сонливость, но самое важное, внутри появляется ощущение, что ты уже не одна. Поэтому мы начинаем присматриваться к своей жизни, к тому, как мы сидим, как ходим: тёплый шарфик на шею, подальше от кашляющего пассажира в метро, тяжести сейчас носить нельзя, а есть нужно только полезную пищу.

Следовать правилам или прислушиваться к себе?

Вот про питание беременных сейчас написан такой вал статей, что всё не перечитать. Еда становится очень важной составляющей нашей жизни, ведь теперь каждый пережёванный нами кусочек попадает к ребёнку. Мы ощущаем ответственность, опасаемся, не навредит ли малышу тот или иной продукт, беспокоимся, чтобы у пищи был сбалансированный витаминный состав, ведь теперь наш организм очень много отдаёт растущему малышу. Когда я только узнала, что беременна своим первым ребёнком, то решила, что отныне мой долг, как матери, питаться исключительно правильно. Я решила применить самые распространённые советы по питанию для беременных: пища на пару, фрукты и овощи в достатке, обязательно супы, много молочных продуктов, исключила все вредности типа кофе, колбас и всяких снеков. Казалось бы, что на таком рационе мне и моему ребёнку должно быть хорошо. Но у меня усилился токсикоз, настроение было на нуле, а беременность не приносила радости. В один прекрасный момент я поняла, что ненавижу эту ложку с полезным творогом и больше всего на свете хочу хот-дог с кетчупом. Т.е. когда я принимала решение правильно питаться, то руководствовалась не своим чутьём и желаниями, а какими-то правилами и нормами, которые ко мне и моей беременности не имеют никакого отношения. Когда мы ждём ребёнка, то наше тело особенно настойчиво начинает разговаривать с нами: тошнота по утрам, сонливость, пищевые предпочтения. Всё это некий телесный язык, с помощью которого наше тело пытается нам рассказать, что ему в данный момент особенно важно.

Насколько вы знаете своё чувство голода и насыщения?

Попробуйте заметить, в какие моменты вы едите? Как вы понимаете, что вам пора поесть? Может быть, у вас урчит в желудке и во рту выделяется слюна, или, может быть, у вас уже болит от голода голова, а в животе тягостное сосущее чувство, а может быть, вы не особо замечаете сигналы своего тела и едите просто потому, что по режиму положено?! Что с вами тогда происходит? Всё просто, мы забегались на работе или увлеклись чем-то и проигнорировали своё чувство голода, и вот у нас уже болит голова и подташнивает, мы отправляемся подкрепиться и съедаем очень большой объём пищи, потому что маленькой порцией такой сильный голод утолить невозможно. Во-первых, с большим количеством еды нашему желудку трудно справиться, а во-вторых, наш организм привыкает к тому, что мы игнорируем чувство голода, а значит, нужно запасаться пропитанием. Вот тут –привет, большие прибавки при беременности и последующий лишний вес. Другая крайность, если мы едим не по аппетиту, а по режиму. Если мы не успеваем проголодаться, то нашему организму не понятно, чего ему хочется, каких питательных веществ ему сейчас надо больше, а каких меньше. Мы просто складываем в него условно полезную пищу. И тогда возникает чувство отвращения, а желудочно-кишечный тракт напрягается, переваривая ту еду, которую он не просил.

Как заметить своё чувство голода вовремя?

Наблюдайте за собой. Сделайте для себя шкалу своего чувства голода и насыщения. Пусть самый сильный голод будет для вас красным, просто сильный — жёлтым, умеренный голод — зелёный, едва заметный — синий. Так же и с чувством насыщения. Когда вы слегка недоели — синяя зона, когда наелись — зелёная, когда чуть переели (живот чуть распирает, есть больше не хочется) — жёлтая, а когда отвалились от стола с чувством тяжести в животе и отвращением к пище — красная. Позвольте себе поисследовать эти зоны, раз или два намеренно побывайте в каждой из них, заметьте свои телесные ощущения, когда вы переедаете, наедаетесь вволю или слегка недоедаете. И в дальнейшем отправляйтесь есть, когда вы будете в зелёной зоне голода, а останавливайтесь, когда дойдёте до зелёной зоны насыщения. Тогда ваш организм будет знать, что его накормят вовремя, когда ему это действительно нужно, и остановятся в тот момент, когда он наелся. Пищеварительной системе не нужно будет перенапрягаться и запасать питательные вещества.

Что для вас еда?

Это ещё один очень важный вопрос. Бывает так, что желание поесть вообще может быть не связано с голодом, а вызвано нашими эмоциями. Иногда мы едим, когда грустно, когда мы обижены, едим, чтобы заглушить тревогу, чтобы снять напряжение, чтобы не чувствовать страх. Проще говоря, мы заедаем эмоции. Во время беременности эмоциональная чувствительность возрастает, плюс еда становится таким естественным способом позаботиться о себе, и тогда бывает, что мы начинаем бегать к холодильнику постоянно. Когда в очередной раз вы потянетесь за порцией вкусняшек, заметьте, правда ли вы сейчас голодны?! Может быть, вы хотите положить это в рот и прожевать, чтобы просто позаботиться о себе, или потому что вы беспокоитесь, или вас терзают какие-то чувства и вам не очень понятно какие?! Попробуйте встретиться со своими чувствами, не пытаясь заглушить их едой.

Для кого вы сейчас так стараетесь заботиться о себе и правильно питаться?

Бывает, что заботиться о себе мы начинаем только во время беременности. Мы покупаем себе красивую одежду, вкусно кормим себя, позволяем отдыхать. Это происходит, потому что внутри нас появляется какая-то ценность — ребёнок. Но неужели без ребёнка, без беременности мы не заслуживаем хорошего и качественного питания, возможности отдохнуть, удобства и комфорта?! Я очень любила состояние беременности именно за то, что в это время я позволяла себе легально заботиться о себе, как будто только в этом состоянии я достойна такого уровня внимания. А что, если проявлять внимание к себе постоянно, вне зависимости — беременны вы или нет, просто по праву человеческого существования?! Что, если сделать ценностью не факт беременности, а саму себя?! Не пытаться запихивать в себя полезный творог или варёные овощи, потому что так полезно ребёнку, а спросить саму себя: «Что тебе сегодня по-настоящему хочется? Именно тебе!». Попробуйте всю заботу, которую сейчас вы дарите своему малышу внутри вас, адресовать самой себе. Поделиться с собой частицей той любви, которая есть у вас для вашего будущего ребёнка. Позволить себе настоящее удовольствие от пищи для себя, а не для ребёнка. Пусть это будет тот самый хот-дог из киоска, но если он будет съеден с радостью, без чувства вины, то это будет лучшим подарком вашему будущему малышу.