Какое именно количество калорий нужно для похудения

Почти все люди, мечтающие похудеть, задумываются над вопросом о том, какое именно количество калорий им нужно для этого употреблять. Эксперты в области здорового питания раскрыли все цифры. Процесс избавления от лишнего веса тесно связан с тем, какое количество калорий вы употребляете. Мы можем посещать спортзал хоть каждый день, но если вы съедаете больше калорий, чем сжигаете во время тренировок, то никакого похудения не будет. Именно ограничение калорий в ежедневном режиме позволяет добиваться успеха в деле похудения. Существует правило о том, что если человек сжигает приблизительно столько же калорий, сколько потребляет, то это позволяет ему сохранять одинаковый вес. Однако всё не так просто. Калориями изменяется количество энергии, которое мы получаем от пищи. Если мы получаем больше калорий, чем требуется организму, то он откладывает их в форме подкожного жира про запас. Суточная рекомендованная доза калорий для женщин среднего роста и веса составляет 2 000 в день, для мужчин — 2 500 в день. Эксперты рекомендуют съедать 400 калорий за завтраком, 600 за обедом и 600 за ужином. Однако если вы хотите худеть примерно по 0,5 кг в неделю, то женщинам нужно для этого употреблять не более полутора тысяч калорий в день, а мужчинам не более 2 000. Это общее правило, и реальность может его корректировать за счёт самых разных факторов, включая возраст, рост и степень физической активности. Каждому человеку в зависимости от этих факторов необходимо рассчитать хотя бы приблизительно собственные потребности в калориях. После этого можно будет сделать вывод о том, какое количество калорий необходимо для успешного похудения. Впрочем помните и о том, что если калорийность будет ограничена слишком сильно, то организм просто не получит достаточно энергии для выполнения своих базовых функций, что отразится негативно на вашем здоровье. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)