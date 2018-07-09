Почему надо идти к психологу, если хотите похудеть

Вы садитесь на очередную диету, стойко ее придерживаетесь, чтобы получить beach body, а потом срываетесь при первой стрессовой ситуации. Возможно, вам нужно поговорить с собой начистоту: с какими переживаниями вы не можете справиться? Клинический психолог Шушанна Еганян рассказывает о связи лишнего веса и нелюбви к себе и о том, что проблема, как обычно водится, — у нас в головах.

Много ем, когда нервничаю! И это не салат

В наше тревожное время человек использует еду как быстрое и легкодоступное средство против внешних раздражителей. Находясь в стрессе, мы склонны выбирать вкусные, сладкие продукты, которые доставляют быстрое удовольствие. Борьба с таким поведением бессмысленна, пока человек не выработал новую, более здоровую привычку и не научился адекватно реагировать на стресс. И вообще здесь речь не должна идти о борьбе — договариваться с собой нужно только мирным путем.

Что с этим можно сделать?

— Использовать пищу только для удовлетворения пищевых потребностей, то есть только при ощущении голода.

— Не превращать переживание в пережевывание.

— Любое негативное эмоциональное переживание должно быть распознано и «отреагировано».

Другими словами, не будет «неотреагированных» чувств, эмоций и переживаний — нечего будет пережевывать. А если они есть, то можно найти более здоровые (и низкокалорийные) способы их выражения.

Любая диета ведет к срыву

Любая диета — краткосрочное занятие. Даже при лечении ожирения диетотерапия дает только временный эффект похудения. Невозможно всю жизнь соблюдать диету и ограничивать себя в еде. Запомните: любое ограничение в итоге приводит к срыву! Существует такое состояние, как «диетическая депрессия» — это эмоциональная нестабильность, возникающая на фоне применения строгих диет, которая включает целый набор отрицательных эмоций.

Хозяйке на заметку

Сам термин «диета» в переводе с древнегреческого означает «уклад, образ жизни, быт». При склонности к избыточному весу наиболее эффективно вместе с диетотерапией менять свой образ жизни и делать психологическую коррекцию тех причин, которые привели к перееданию. Лечить ожирение и избыточный вес нужно комплексно: кроме диет есть и психотерапия, и фитнес, а также медикаментозная или хирургическая коррекция веса.

Эмоциональный голод или «дайте мне все розовые капкейки»

Почему мы не понимаем реальных потребностей организма в пище? Потому что часто при выборе еды руководствуемся душевными потребностями или капризами нашей психики. Выбор тех или иных продуктов чаще всего определяется вкусовыми предпочтениями, стремлением к получению удовольствия от пищи, настроением и эстетическим восприятием еды. Здесь важно научиться распознавать реальную потребность организма в пище — голод, и не путать его с аппетитом, душевной пустотой и другими состояниями.

Переедающий человек может ошибочно принять любое неприятное переживание за голод. Возможно, это происходит потому, что еще в раннем детстве любой физиологический или эмоциональный дискомфорт ребенка воспринимался матерью как голод, и у человека закрепился стереотип: «когда мне плохо, я должен есть».

Я похудею и буду счастлива и любима

Человеку свойственно иметь установки, которые помогают ему справляться с определенными преградами. К сожалению, так уж вышло, что мы поручили своей пищеварительной системе решение жизненных проблем — ведь так легче, доступнее и безопаснее. В основном, женщины связывают неудачи в личной жизни со своей внешностью: «мужчинам нравятся только модели Victoria’s Secret», «была бы я худее, все были бы у моих ног». К счастью, такой закономерности не существует: как полная, так и худая женщина может быть одинаково несчастна и одинаково счастлива. «Я похудею — и буду счастлива, любима и т.д.» — это, конечно, эффективная мотивация. Но что может произойти после того, как женщина, снизив вес, стала любимой и счастливой, то есть получила желаемое? Насколько долгосрочна такая мотивация? Да, многим такая мотивация помогает похудеть, но главное — понимать, что делать дальше со своим весом и как не начать набирать килограммы после достижения цели в личной жизни. И, конечно, стараться не допускать, чтобы регулятором отношений был ваш вес.

Я похудела на 20 кг, но все равно чувствую себя толстой

У большинства полных людей есть проблемы с восприятием своего тела: они его не любят, не видят, не принимают, и в голове держат тот образ идеального тела, к которому стремятся. Проблемы с восприятием собственного тела лежат гораздо глубже, чем лишний вес. Причина того, что человек доводит и распускает себя до ожирения — изначальная нелюбовь и непринятие своего тела. И новые формы своего тела может принять не каждый, потому что с помощью лишнего веса человек бессознательно решает какие-то проблемы. Здесь речь идет о скрытых выгодах от лишнего веса: защититься от близости, оправдать свои неудачи, при отсутствии других целей в жизни — получить постоянную неизменную цель — снижать вес. Иными словами, человек, снижая и набирая вес, решает свои психологические проблемы.

Как психолог может помочь?

Связь психологии и избыточного веса очевидна — ведь для чего-то человек превращает свое здоровое тело в хранилище болезней, используя при этом неадекватное количество еды. И он руководствуется далеко не потребностями своего организма. Поглощая большое количество пищи, он «решает» психологические проблемы и пытается приспособиться к жизненным условиям, то есть переедание — это такой способ адаптации. Другой вопрос в том, что часто решить эту проблему трудно с помощью только психологических методов, тут нужна комплексная работа — подключение диетологов, эндокринологов, фитнес-инструкторов, а в случаях тяжелых форм — даже хирургов.

Каждый человек, который хочет похудеть, ищет волшебную таблетку для потери лишних кг, а еще лучше — таблетку, чтобы есть все, что хочется и не набирать вес. Надо сказать, что такая таблетка существует, но она скорее психологическая и ее состав создается общими усилиями специалистов и самого человека.

В итоге состав психологической таблетки для похудения выглядит примерно так:

— ответственность за свое пищевое поведение

— выражение негативных эмоций

— поиск мотивации и здоровых способов получения удовольствия

— сила воли (наше все)

— любовь к себе и своему телу