Что делать, чтобы остановить месячные?

Регулярные менструации — признак здоровья каждой женщины, но иногда приход месячных нежелателен. Можно ли остановить этот физический процесс искусственно? Безопасно ли это для организма и какие последствия могут наступить, если менструация прервана? Вот как на этот вопрос отвечают современные специалисты. МедикФорум собрал советы по этой непростой теме.

Стоит ли это делать?

Организм здоровой женщины работает, как часы: каждая фаза менструального цикла наступает через определенный промежуток времени. Менструационная, фолликулярная и овуляторная фаза в каждом месяце длятся примерно одинаковое количество дней, и только лютеиновая фаза удлиняется, поэтому менструация у некоторых женщин наступает через разное количество дней. Удлинению менструационного цикла способствует усталость, гормональные нарушения, резкое снижение веса и другие факторы. Если цикл регулярный, менструацию можно отсрочить медикаментозно или без помощи медикаментов. Но если уже начались кровянистые выделения, сделать можно только при помощи медицинских препаратов.

Врачи не рекомендуют делать это без особых показаний, так как искусственная остановка менструации приводит к гормональному сбою и может спровоцировать уже имеющиеся в организме женщины заболевания. Поэтому женщине нужно сто раз подумать, прежде чем пить таблетки для остановки месячных, особенно, если кровянистые выделения уже начались. В это время цервикальный канал расширен и сгустки крови, оставшиеся во влагалище, становятся источником патогенной микрофлоры, провоцирующей воспалительные процессы. Да и искусственная остановка менструации в дальнейшем приводит к обильным кровотечениям, воспалительным заболеваниям половых органов и гормональным сбоям. Основными показателями для остановки менструации является: обильное кровотечение (менять прокладки приходится меньше, чем через 2 часа); если менструация сопровождается головокружением, потерей сознания, резким понижением артериального давления; анемия; пониженная свертываемость крови; продолжительность менструации больше 7 дней; при травмах, усиливающих кровотечение. Для остановки кровотечения назначаются таблетки или инъекции кровоостанавливающих препаратов. Вот наиболее популярные из них:

Популярные препараты для остановки месячных?

Менструацию останавливают медицинскими препаратами, противозачаточными средствами и народными методами. Среди препаратов популярны такие, как: Викасол. Содержит протромбины, влияющие на свертываемость крови и искусственный аналог витамина К. Дицинон. Назначается при сильных кровопотерях. Транексам. Препарат, повышающий свертываемость крови. Дюфастон. Синтетический аналог прогестерона. В качестве вспомогательных средств: витамины, аскорбиновая кислота, общеукрепляющие препараты. Они назначаются для улучшения общего тонуса организма. Викасол. Суточная доза не более 0,3 мг, в день принимают по 2-3 таблетки, общий курс лечения — 3-4 дня. Этот препарат не назначают при повышенной свертываемости крови, после перенесенных инфаркта и инсульта, при тромбозах. Останавливает уже наступившую менструацию, назначается при длительных месячных. Выпускается в таблетках и ампулах.

Побочные действия: нарушение сердечного ритма; аллергическая сыпь; перепады артериального давления; тахикардия; головокружение; скачки артериального давления; развитие бронхоспазма и возникновение удушья; препарат останавливает выход менструальной крови, провоцируя появление отеков, а если кровь разлагается, наступает заражение. Эффект применения наблюдается через 2 -3 суток. В качестве препарата, быстро останавливающего кровотечение, Викасол не используют. Аналоги Викасола: витамин К и Менадион. Дицинон. Кровоостанавливающие таблетки, нормализующие сосуды при кровопотерях и способствующие повышению вязкости крови. Курс лечения от 5 до 14 дней, дозировка 1, 5 мг в сутки. Действие начинается через час и длится 4-6 часов, но полностью выводится из организма через 5-8 суток. Дицинон не назначается при кровотечениях, вызванных препаратами, понижающими вязкость крови. Побочные эффекты: головная боль; тошнота; головокружение; изжога; снижение артериального давления. Транексам. Современный препарат, повышающий свертываемость крови. Активизирует плазминоген и его трансформацию в плазгин. Действие не только кровоостанавливающее, но и противоопухолевое, дезинфицирующее и антигистаминное. Назначается по 1 г 2-3 раза в сутки в течение 4 дней. Действие начинается через 3 часа и препарат остается в организме в течение 17 часов. Противопоказания: почечная недостаточность, аллергические проявления, тромбоз. Побочные эффекты: общая слабость, сонливость; тошнота, рвота, диарея; тахикардия; сыпь, крапивница. Дюфастон. Принимается за 10 дней до наступления менструации, после чего прием резко прекращается. Менструация наступает через 3 дня после прекращения приема. Данные препараты отпускаются только по рецепту. Использовать их самостоятельно категорически не рекомендуется.

Противозачаточные таблетки

Применяются, чтобы отсрочить и задержать менструацию. Действия зависят от типа контрацептива. Трехфазные. Перед началом менструации таблетки принимаются в течение 3-4 дней, затем прием резко превращается. После отмены препарата наступает менструация;

Оральные контрацептивы. Чтобы менструация не началась, таблетки принимаются в течение 3-4 дней, после чего делается перерыв на неделю. К ним относятся Ярина, Жаннин, Джес и другие; Минипили. Назначаются при лактации, чтобы менструация не началась, их прием продлевается. Другим популярным препаратом является Дюфастон. Прогестероновый препарат, останавливающий менструацию. Назначается по 2 таблетки за 7 дней до предполагаемой менструации. Приминается в течение 5 дней, затем прием прекращается. Менструация наступает через 2 дня. Появление коричневых выделений связано с резким ростом эндометрия и патологией не является. После него наступает менструация.

Таблетки или народные средства?

Среди них известны такие способы, как прием настойки водного перца, употребление лимонов, настоя петрушки. Народные средства считаются безопасными и имеющими минимум побочных эффектов. Но на практике они не всегда эффективны и не способны остановить менструацию. Она останавливается медицинскими препаратами, контрацептивами или ампулами в условиях стационара. Кроовоостанавливающие препараты применяются для остановки кровотечений, по медицинским показаниям, а контрацептивы — для отсрочки наступления менструаций. Ранее ученые рассказали об опасности нерегулярных месячных.