Нутрициолог побеседует с жителями Сокольников о здоровом питании

Лекция о пищевом стрессе пройдет в «Букводоме» на территории парка «Сокольники».

Организаторы мероприятия считают, что пищевой стресс — довольно распространенное явление нашего времени. Участники лекции поговорят о методах включения осознанности в питании, как периодическое и условное голодание. Также собравшиеся обсудят ежедневные практики, помогающие нормализовать эмоциональные отношения с пищей.

Пищевой стресс часто проявляется как неосознанное «заедание» хороших или плохих эмоций, недоедание, компульсивное переедание. В ходе лекции предполагается рассмотреть вопросы выбора пищи, переваривания и усвоения ее организмом, тему диет, тему восприятия еды. В качестве лекторов выступят: дипломированный нутрициолог, основательница спортивной академии здорового тела Ольга Матвиенко и Майя Рахимьянова, куратор курса условного голодания.

Лекция пройдет 10 июля в 19.30 по адресу: 5-й Лучевой просек, д.1.

Чтобы попасть на мероприятие нужно предварительно зарегистрироваться: прислать ФИО, номер телефона и название лекции на почту bookvodom@gmail.com. Участие бесплатное.

Фото: предоставлено пресс-службой парка.