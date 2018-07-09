Ешьте на ночь и не отказывайтесь от картошки с мясом: 4 неожиданных способа похудеть

Думаете, что знаете все о правильном питании и диетах? И все-таки нам кажется, мы можем вас удивить: мы отобрали 4 самые неожиданные рекомендации по сбросу лишних килограммов, эффективность которых подтверждена научными испытаниями и исследованиями. А самое главное — все они очень приятные. Честное слово, худеть на этих диетах — одно удовольствие!Ешьте на ночь

К неожиданному выводу пришли специалисты из Университета Орегона (США). Они провели эксперимент, во время которого половина добровольцев получала плотно завтракала и обедала, а вторая половина — получала большую часть рациона вечером, на ужин. К удивлению авторов эксперимента, именно те участники, которые наедались на ночь, в итоге теряли больше веса: как выяснилось, организму, в общем, все равно, когда сжигать лишние калории, но именно во сне «в расход» идут именно жировые запасы. Так что, если не переедать, то можно не пропускать ужин и даже иногда наведываться к холодильнику среди ночи. Ну, только если иногда. Необязательно есть часто

Одно из золотых правил большинства диет: есть часто, но понемногу. Исследователи из Франции решили проверить справедливость этой аксиомы — и пришли к выводу, что на самом деле нашему метаболизму совершенно все равно, съедаем мы дневную норму калорий в один присест или дробим ее на пять-шесть частей. Единственное преимущество дробного питания — оно позволяет бороться с чувством голода. Но если вы по какой-либо причине не можете есть так часто, не расстраивайтесь: ваш организм прекрасно справится с полученными калориями, даже если вы будете есть всего один раз в день (хотя лучше все-таки так не делать). Не надо отказываться от углеводов

Первое, что вам скажут, узнав о вашем желании немного похудеть: «Откажись от углеводов!». И будут неправы: ведь если бы все углеводы были так опасны для фигуры, жители Японии или Кореи давно превратились бы в маленькие шарики — ведь основу их рациона составляет рис. По-настоящему вредны только «легкие» углеводы и те, в которых много сахара. А от пасты, риса и даже картофеля отказываться ни в коем случае не надо: это может привести к нарушению гормонального баланса организма. Просто ешьте больше углеводов в те дни, когда ваша активность выше, и меньше — когда ведете более спокойный образ жизни. И не тревожьтесь!Ешьте жирное!

Вред животных и насыщенных жиров для сердечно-сосудистой системы оказался сильно преувеличенным: к такому выводу пришли авторы мета-исследования, проанализировавшие результаты экспериментов, на протяжении 20 лет изучавших влияние жиров на работу сердца, а также на склонность к ожирению. В итоге авторы исследования, проводившегося под руководством гарвардского профессора Уолтера Уиллетта, пришли к выводу, что жирная пища не только не вредит нашему здоровью и фигуре, но и помогает: холестерин помогает организму бороться в воспалительными процессами, а также участвует в производстве важных гормонов, которые помогают бороться с заболеваниями сердца. Так что не отказывайтесь от насыщенных жиров — заботьтесь о своем здоровье!