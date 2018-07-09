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Что такое софтнер?
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Что такое софтнер? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Софтнер — это жидкость, в состав которой входит комплекс увлажняющих средств и витаминов для кожи лица. Появилось это средство несколько лет назад на японском рынке, а с недавнего времени приобрести чудо-продукт можно и в России.
Многие часто путают софтнер с лосьонами и тониками, но это абсолютно разные средства. Софтнер не столько очищает (поэтому наносится на предварительно очищенную кожу), сколько эффективно увлажняет и насыщает питательными веществами. Существует несколько разновидностей софтнера: выравнивающий скрывает мелкие морщинки и слегка отшелушивает кожу, балансирующий придает сияние.
Наносить средство удобнее ватным диском, можно использовать софтнер в качестве маски. Для этого необходимо смочить им несколько дисков и оставить их на лице на 5–7 минут.
Создавая это средство, японские ученые проводили эксперименты и выяснили, что софтнер работает лучше умывания водой: он не только напитывает кожу влагой, но и помогает удерживать ее. В софтнере нет спирта — после его применения кожа не нуждается в дополнительном увлажнении. А вот последующее использование крема или сыворотки усилит эффект.
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