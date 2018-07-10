Вся правда о «кровавых» инъекциях: что такое плазмолифтинг и зачем он нужен

Кровавые инъекции — это даже звучит страшно. Но что на деле скрывается за пугающим названием процедуры — источник вечной молодости или очередной мимолетный бьюти-тренд в уходе за кожей? Разбираемся с экспертом в нашем материале!

Что такое плазмолифтинг?

Это инъекционная методика, которая основана на введении своей собственной экологичной плазмы с высоким содержанием тромбоцитов в определенные участки тела: лицо, волосы и непосредственно тело.

Главная особенность новомодной процедуры заключается в использовании индивидуального биоматериала пациента: из кубитальной ямки локтевого сустава забирается венозная кровь и набирается в специальную пробирку небольшого объема. В зависимости от зоны тела количество необходимых пробирок может увеличиваться. Это закрытая стерильная система, пробирка в дальнейшем вставляется в специальный аппарат, раскручивающийся с определенной частотой.

Этот аппарат называют центрифугой. Именно в ней кровь центрифугируется под определенным наклоном, с определенной скоростью и в течение определенного времени. В процессе отделяется красный росток крови от белого и выделяется та самая тромбоцитарная часть, которая обладает наиболее выраженным эффектом. Тромбоциты — основные живые клетки. Так как принцип плазмолифтинга — это введение собственной концентрированной тромбоцитарной плазмы, именно тромбоциты будут обладать биостимулирующим эффектом.

Какого результата стоит ждать от плазмолифтинга?

Ответ на этот вопрос лежит в самом принципе плазмолифтинга, когда введение собственной плазмы стимулирует синтез наших главных клеток-фибробластов, которые впоследствии будут синтезировать выработку гиалуроновой кислоты и запускать глубокие регенеративные и восстановительные процессы в слоях кожи и других частях тела. За счет того, что стимулируется деление клеток и рост сосудов, нормализуется тканевое дыхание, клеточный метаболизм, водный баланс и ускоряется синтез коллагеновых волокон, межклеточного вещества, а цвет лица улучшается.

После процедуры повышается эластичность кожи, она избавляется от землистого оттенка. Плазмолифтинг может быть методом лечения фото— и хроностарения, стрий, темных кругов под глазами, фолликулита и акне. Плазмолифтинг часто применяется при подготовке кожи к летнему сезону и активному солнцу, при восстановлении кожи после лазерных методик.

Может ли возникнуть аллергия на препарат с содержанием индивидуальной плазмы крови?

Методов плазмолифтинга бывает несколько, одной из разновидностей является PRP-терапия, и в состав пробирок входят вещества, на которые у пациента может быть аллергическая реакция. Так, в некоторые пробирки добавлены гиалуроновая кислота или стабилизаторы, например, цетрат. В таких случаях аллергическая реакция возможна, но глобально в процедуре плазмолифтинга риск возникновения аллергической реакции минимизирован из-за того, что своя плазма обычно реакции не дает.

Какие могут быть побочные эффекты после плазмолифтинга?

Любая инъекционная методика связана с нарушением кожного покрова, поэтому после плазмотерапии считается нормальным появление небольших гематом. При несоблюдении правил могут возникнуть воспалительные явления на коже. После проведения процедуры желательно отказаться от агрессивного теплового воздействия: бани, сауны и солярия, а также от употребления излишне жирной пищи и алкоголя.

Как выбрать хорошего косметолога для проведения процедуры?

Учитывая, что манипуляция связана с забором крови, должны быть выполнены все рекомендации медицинского учреждения с лицензированием для проведения таких процедур. Также кабинет должен быть оборудован по специальным стандартам, забор крови должны осуществлять медицинская сестра или врач, должны быть соблюдены все гигиенические требования. Кроме того, центрифуги должны быть обязательно сертифицированы в РФ, кровь должна центрифугироваться не более семи минут со скоростью движения около 5 000 оборотов в минуту. Доверяйте только тем медицинским учреждениям и специалистам, которые выполняют все перечисленные условия.

Кому и почему нельзя делать плазмолифтинг?

Есть относительные и абсолютные противопоказания. К абсолютным противопоказаниям относятся острые инфекции. При добавлении, например, гиалуроновой кислоты в некоторые пробирки при PRP-терапии реакция бывает именно на нее, а если есть в анамнезе такая реакция, то процедура противопоказана. Беременность тоже относится к абсолютным противопоказаниям.

В относительные входит интоксикационный синдром после перенесенных острых респираторных вирусных инфекций, кишечных инфекций. Процедуру можно делать только спустя две недели после выздоровления и вывода из крови всех продуктов интоксикации и лекарственных препаратов.

Онкология, заболевания печени в степени обострения, прием алкогольных и наркотических препаратов также являются противопоказаниями. Прием нестероидных и противовоспалительных средств разрешен только за два дня до процедуры, гормональные средства стоит отменить за две недели до процедуры. Конечно же, прием антикоагулянтов по типу ацетилсалициловой кислоты тоже стоит прекратить. Кроме того, людям со сниженным содержанием тромбоцитов в крови делать плазмотерапию бессмысленно.

Женщинам не рекомендуется делать процедуру во время менструации, так как немного меняется состав крови и возможно появление большего числа гематом, чем обычно. Таким образом, консультация перед процедурой обязательно необходима.

Как косметолог проверяет наличие этих заболеваний, если, конечно, проверяет?

Перед любой инъекционной процедурой идет сбор анамнеза, и все те вопросы, которые доктор задает пациенту, остаются на совести пациента. Вы можете скрыть от врача какие-либо ваши заболевания и не получить должного эффекта либо навредить себе самому — это личный выбор каждого. В данном случае до проведения процедуры не собираются анализы.

Как часто можно повторять курс?

Обычно курс повторяют два раза в год. При необходимости можно увеличивать количество, например, во время реабилитации после лазерных процедур и для подготовки кожи к солнечному воздействию.

Может ли готовая плазма храниться в клинике для повторного использования на следующей процедуре?

Плазма не хранится, так как жизнедеятельность тромбоцитов не особо велика. Процедура делается однократно и одномоментно, то есть берется своя собственная кровь и сразу же после центрифугирования вводится в кожу пациента.

С какого возраста можно прибегать к плазмолифтингу?

Процедура разрешена с 18 лет. Нет определенного возраста, когда можно осознать необходимость процедуры, все зависит от желаемого результата.

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