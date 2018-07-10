Фитнес модель: питание и тренировки

Стать фитнес моделью сложнее, чем кажется. Спортивное тело — результат регулярных тренировок и правильного образа жизни. Начинающие спортсменки сталкиваются с ошибками и проблемами на пути к поставленной цели. Изучение теоретического материала о том, как стать фитнес моделью, сводит к минимуму возможные трудности и неудачи.

Фитнес модель и подиумная модель: отличия

Неопытные люди отождествляют понятия фитнес модели и подиумной модели. В реальности указанные профессии сильно отличаются. Подиумные модели редко занимаются спортом, не имеют ярко выраженных женственных форм, мало весят. Фитнес модель — полная противоположность. Представительницы указанной профессии уделяют много времени тренировкам, употребляют калорийную пищу, отличаются развитой мускулатурой.

50% фитнес моделей выступали на подиуме перед тем, как заняться бодибилдингом. Девушкам с низким ростом проще добиться успехов в спорте, чем модельном бизнесе. Подиумные модели занимаются продвижением новых коллекций одежды и брендов. Деятельность фитнес девушек разнообразна: реклама спортивных товаров, тренировка молодых спортсменов, съемки в журналах, видеороликах, телешоу.

Тело фитнес модели требует регулярной поддержки, включающей правильное питание, интенсивные тренировки, отдых.

Описанные условия предполагают наличие глубоких знаний в указанной области. Большинство начинающих спортсменок занимаются самостоятельно, сталкиваясь с проблемами. Знаменитая спортсменка Мишель Левин семь лет страдала от несимметрично развитого тела, перекачав в молодости ноги.

Чтобы избежать описанных последствий, рекомендуется заранее заручиться помощью личного тренера и диетолога. Если такая возможность отсутствует, первый шаг развития спортивного тела — самообразование.

Тренировка

Регулярные тренировки — одно из основных условий формирования спортивного тела. Девушкам, занимающимся спортом с детства, проще стать фитнес моделью. Если опыт отсутствует, организм длительное время привыкает к нагрузкам, затягивая процесс развития мышц.

Тренировка бодибилдеров состоит из двух частей:

силовые упражнения;

кардио.

Недельная тренировка опытных спортсменок включает 6 дней. Результативная программа предполагает суточное ограничение прокачкой одной группы мышц. Список упражнений формируется на основе индивидуальных пропорций тела.

Силовые тренировки и кардио разделяются. Профессиональные бодибилдеры предпочитают выполнять силовые упражнения вечером. Утреннее время лучше подходит для кардиотренировок. Периодическое изменение спортивной программы повышает результативность. Описанные правила также актуальны для представителей сильного пола, не знающих, как стать фитнес моделью мужчине.

Питание

Сбалансированное питание предполагает употребление продуктов, полезных для здоровья, развития мускулатуры, улучшения самочувствия. Диета формируется на основе соотношения питательных веществ:

жиры — 20%;

белки — 30%;

углеводы — 50%.

Начинающие спортсмены допускают ошибку, сформировав диету на белковых продуктах. При минимальном количестве углеводов и жиров указанные элементы не дадут полноценного результата. Превышение белков рекомендуется исключительно эндоморфам. Обезжиренное спортивное питание делает мышцы пересохшими. Неправильный расчет соотношения компонентов создает риск увеличения лишнего веса.

В составлении подходящего рациона диетолог важнее тренера. Сбалансированная диета помогает похудеть, поддерживая в дальнейшем вес на одном уровне. Чтобы масса тела сохранялась, ведется подсчет количества потребляемой пищи. Бодибилдеры по-разному реагируют на одинаковые продукты. Ввиду непереносимости, аллергических реакций, хронических заболеваний, программа питания составляется индивидуально.

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Внешний вид Сбалансированное питание и регулярные тренировки — не единственные условия, которые должна соблюдать фитнес девушка. Молодые спортсменки часто забывают о внешнем виде. Фитнес модель отличается безупречной внешностью. Указанное условие включает:

• состояние кожи;

• прическу;

• маникюр.

Перед тем, как стать фитнес моделью, любой девушке следует научиться ухаживать за внешним видом. Представительницы описанной профессии регулярно принимают участие в фотосъемках. Спортсменки, не имеющие красивой прически, редко пользуются популярностью. Длинные волосы усложняют тренировку. Поэтому профессиональные девушки бодилдеры не красят волосы.

Фотогеничность

Девушки, стесняющиеся делать фото, не смогут стать фитнес моделями. Указанная деятельность предполагает регулярные фотосъемки. Без умения принять необходимую позу, подстроиться под удачный ракурс, спортивное тело не поможет достичь успеха.

Некоторые спортсменки проходят специальные курсы для повышения фотогеничности. Описанное условие играет важную роль для популяризации и медиа-продвижении спортивного образа.

Образ жизни

Фитнес моделям не допускается иметь вредные привычки. Курение, употребление алкоголя, ночной образ жизни негативно отражаются на спортивных результатах. Отсутствие здорового сна тормозит процесс развития мускулатуры. Бодибилдерам, тренирующимся на регулярной основе, требуется 8-9-часовой сон. По этой причине спортсменки реже подиумных коллег посещают ночные клубы.

У большинства профессиональных фитнес моделей отсутствует работа вне спорта. Самая распространенная профессия спортивных девушек — тренер. Данная работа дает возможность получать полноценную зарплату, уделяя тренировкам по 6-8 часов в сутки.

Самое важное условие, обеспечивающее результативность — мотивация. Правильный настрой гарантирует успех в достижении поставленной цели.

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