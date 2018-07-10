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Нужно ли делать жим лежа?
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Нужно ли делать жим лежа? 

Fiteria 1 час назад
Фото: Fiteria
Рассуждения на тему целесообразности и безопасности жима лежа никогда не утратят своей актуальности, точно так же, как вопрос о том, какой из жимов лежа лучше. Каждый человек, который решил накачать грудь, хотя бы раз слышал вопрос, сколько он жмет лежа, и хотел бы дать на него убедительный ответ. Жим лежа относится к упражнениям, когда работает только верхняя часть тела, и поэтому он входит в три главных соревновательных движения в пауэрлифтинге. Однако, жим лежа, может стать не только способом накачать грудь, но и причиной травмы. Для того, чтобы принять решение о включении жимов лежа в свою программу, нужно сопоставить их преимущества и недостатки. Преимущества жима лежа:
Мышцы груди будут работать синхронно с руками, это позволяет взять больше веса, чем при работе с гантелями, и получить больше нагрузки; Работа с большими весами позволяет стать сильнее и открывает перспективы в выполнении других силовых упражнений; Как и другие упражнения со свободным весом, жим лежа требует включения в работу мышц-стабилизаторов, только так можно обеспечить равновесие. При работе на тренажерах роль стабилизации на себя берет страховка, проработка будет не такой глубокой.
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Недостатки жима лежа:
Опасное расположение плеч, они прижаты к поверхности и обездвижены. Это делается для увеличения нагрузки на грудь, но существенно повышает вероятность травмировать плечевой сустав; Нарушения в технике выполнения упражнения нередко приводят к разрыву грудной мышцы и даже более серьезным последствиям. Восстановление после опасной травмой предполагает длительный перерыв в тренировках и потерю прогресса; При выполнении жима штанги нужно заручиться помощью человека на подстраховке, неспособность удержать штангу — это еще одна возможная причина травмы. Жим гантелей будет безопаснее, его можно делать самостоятельно.
Делать жим лежа или заменить его на более безопасные упражнения — это личный выбор каждого, точно так же, как и выбор в пользу штанги или гантелей. Но есть поставлена цель нарастить мышцы и существенно повысить силу, то без жимов не обойтись, более того, работать придется как с гантелями, так и со штангой. Если тренировка грудных мышц не является основной, то лучше действовать из соображений безопасности и заменить жим лежа на другое жимовое упражнение. Но если ты твердо принял решение о включение жима лежа в свою программу, то должен многократно убедиться в правильной технике выполнения упражнения. Читать далее
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