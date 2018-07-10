Женские заблуждения о тренировках мышц груди

Несмотря на доступность информации о строении мышц груди, о том, как накачать грудные мышцы и зачем это делать, многие девушки продолжают верить в опровергнутые наукой факты. Некоторые женщины верят, что тренировки грудных мышц способны увеличить грудь, другие опасаются этих тренировок, так как боятся потерять в размере. Все дамы обеспокоены состоянием и внешним видом своей груди, поэтому им нужно перестать верить в эти заблуждения.

Тренировки мышц груди делают грудь больше

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Женская грудь представляет собой молочные железы и подкожный жир, тренировки мышц груди не оказывают никакого влияния на объем этих тканей. Упражнения нацелены на укрепление мышц, которые расположены под грудью, они могут подтянуть грудь, иногда делая ее визуально больше, но это никак не сказывается на объеме.

Упражнений, которые могли бы увеличить грудь не существует, есть всего две причины для естественного увеличения груди. Первая причина — это увеличение количества жировой ткани, когда женщина набирает лишний вес, но откладываться он будет не только в груди, но и на всем теле. Вторая причина — это увеличение молочных желез, которое может произойти только при беременности.

Тренировки мышц груди уменьшают грудь

Данное заблуждение противоположно первому, и оно вселяет в девушек настоящий страх перед тренировками. И спорт, и диеты не могут сжечь жировые ткани локально в определенном месте, увеличение или уменьшение количества жира затрагивает весь организм.

Тренировка мышц груди не относится к жиросжигающим, поэтому она не станет причиной уменьшения размера.

При этом любые меры, направленные на сжигание жиров, не обойдут стороной грудь, особенно это заметно при соблюдении программы сушки. Во время сушки процент содержания жира в теле резко снижается всего до 8-10%, происходит прорисовка мышечного рельефа, но грудь стремительно уменьшается. Ни для кого не секрет, что у многих фитнес— моделей вставлены силиконовые грудные импланты, причина заключается именно в необходимости сушить тело и неизбежной потере естественных объемов.

Кормящим мамам нельзя делать упражнения на грудные мышцы

Авторы этой легенды утверждают, что тренировки грудных мышц приводит к снижению количества молока и даже полному прекращению лактации. Факты из анатомии человека говорят об обратном, при усилении притока крови любой орган начинает работать лучше, молочные железы не являются исключением. Тренировки грудных мышц увеличивают поступление крови к молочным железам, ткани получают больше питательных веществ, лактация усиливается.

Перед тем, как сформировать свое мнение о тренировке грудных мышц, нужно усвоить три неоспоримых факта:

Тренировки оказывают воздействие на мышечную ткань, женская грудь — это не мышца;

Объем груди зависит исключительно от количества подкожного жира и размера молочных желез;

Форма груди зависит от ее размера, формы желез, а также от состояния и эластичности кожи.

Из всего вышеперечисленного следует, что тренировка грудных мышц никак не отразится на размере бюста, но это не значит, что она будет бесполезной. Существует множество причин накачать грудь девушке, развитые грудные мышцы дают массу преимуществ.

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