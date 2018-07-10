Можно ли накачать грудные мышцы отжиманиями?

Имеющие опыт в силовых тренировках люди этим вопросом не задаются, но новичков волнует, получится ли накачать грудные мышцы отжиманиями? Причина возникновения этого вопроса заключается в нежелании ходить в зал, тратить деньги на абонемент и время на дорогу, а также в неуверенности себе и стеснении при тренировках в окружении посторонних людей. Любопытство вызывает именно отжимание, так как данное упражнение задействует мышцы груди и может выполняться в любом месте без оборудования.

Для объективного ответа на данный вопрос нужно углубиться в строение грудных мышц, а также понять принципы их работы и роста. Чтобы мышцы росли, они должны получать высокую нагрузку, и она должна постоянно возрастать. Это не единственные условия роста мышц, также необходима тренировочная программа с правильным расчетом времени на занятия и восстановление, а также соответствующее питание.

В домашних условиях можно обеспечить себе питание и расписать программу, но создать постоянную прогрессию нагрузок практически невозможно. Для того, чтобы обеспечить себе достаточную нагрузку в зале, нужно навесить на гриф определенное количество блинов, постепенно увеличивая их количество. Выполняя отжимания в домашних условиях, ты будешь постоянно получать одинаковую нагрузку, которой будет достаточно только для начального уровня или сразу недостаточно для человека с хорошей физической подготовкой.

Лучшее количество упражнений в подходе для роста мышц от 6 до 12, при этом последние должны выполняться с трудом. Многие люди смогут отжаться большее, не испытывая запредельной нагрузки.

Характер нагрузки при отжимании соответствует поддержанию мышц в тонусе, но не подходит для увеличения мышечной массы.

Для того, чтобы увеличить нагрузку и уложиться в нужное количество повторов, можно отжиматься с тяжелым рюкзаком на спине, но это будет очень неудобно.

Если поставлена задача накачать грудь, то потребуются полноценные тренировки со штангой и гантелями, посредством отжимания не получится достичь такого результата. Тренировки в зале прокачивают не только грудь, но и мышцы по всему телу, делают человека более сильным, а его фигуру — гармонично сложенной. Однако, если возможность посещения зала отсутствует, то делать отжимания дома — это лучше, чем не делать ничего. Для того, чтобы отжимания привели в тонус грудные мышцы, их нужно выполнять в соответствии с некоторыми принципами.

Отжиматься нужно 2-3 раза в неделю, превышение количество тренировок не улучшит результат, напротив, станет причиной переутомления и мышечной усталости. Для того, чтобы дать нагрузку на все три части большой грудной мышцы, нужно выполнять отжимание в трех вариантах:

Для воздействия на верхнюю часть груди выполняются отжимания с ногами на возвышенности, чтобы в нижней точке упражнения голова была ниже ног. В домашних условиях это легко осуществить, поставив под ноги скамейку или разместив их на диване;

Средняя часть большой грудной мышцы включается в работу при выполнении классического отжимания с ногами на полу. Руки нужно располагать чуть шире плеч, а при отжимании разводить локти в стороны, это увеличит нагрузку на целевую мышцу;

Наибольшее влияние на нижнюю часть груди отказывают обратные отжимания. Для их выполнение нужно сесть на пол с вытянутыми перед собой ногами и опереться руками о скамейку или другую возвышенность, расположенную сзади. С выпрямлением рук тело поднимается вверх, при этом важно контролировать, чтобы подъем происходит за счет мышц груди, а не трицепсов.

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Отжимание в любых вариациях не позволит накачать грудь, но используя перечисленные три положения, можно привести грудные мышцы в тонус, увеличить их силу и подготовить к более серьезным нагрузкам.

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