Как делать жим штанги лежа?

Чтобы накачать мышцы груди, нужно делать жим штанги лежа, главное и самое сильное упражнение. Но как у любого серьезного элемента в силовом спорта, у данного упражнения имеется обратная сторона. Неверное выполнение не только приведет к нежелательному результату, но и станет причиной серьезных повреждений. Перед тем, как взяться за гриф, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией, как делать жим штанги лежа?

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Многие производители спортивного оборудования выпускают скамьи с фиксированным углом наклона в 45 градусов, такие часто можно увидеть в залах. Это не самый лучший угол, так как при выполнении упражнения в работу будут включаться дельтовидные мышцы, а для того, чтобы накачать грудные мышцы, всю нагрузку нужно направлять на них. Лучше отдать предпочтение залу, в котором будут скамейки с регулируемым уклоном, лучшее положение — под углом примерно в 20-30 градусов.

Важным условием является не только угол наклона скамейки, но и хват, точнее его ширина. Рекомендуется брать гриф средним хватом, таким образом будет увеличена амплитуда движения. Высокая амплитуда нужна для того, чтобы не позволить нагрузке уйти на трицепс. Работать нужно внутри амплитуды, то есть не касаясь груди грифом в нижней точке и полностью не выпрямляя локти в верхней, такое условие необходимо для того, чтобы мышцы не расслабились от начала до конца упражнения.

Для того, чтобы не допустить перераспределения нагрузки на ноги или на спину, нужно поставить под ноги невысокую скамейку. Приподнятое положение ног не позволит выгнуть спину и потерять часть нагрузки. Локти должны быть разведены в стороны, если прижать их к телу, то работать будет трицепс, в не грудные мышцы.

Чем шире разведены локти — тем лучше.

Дыхание соответствует всем силовым упражнениям — на усилие делается выдох, штанга опускается вниз на вдохе. Оптимальное число повторений колеблется от 6 до 15, нередко упражнение делают до отказа, все зависит от целей. Число повторов и подходов для бодибилдеров и пауэрлифтеров отличается, так как перед ними стоят разные задачи.

Техника выполнения жимов со штангой:

Лежа на наклонной скамье, нужно плотно выпрямить спину и прижать ее к поверхности, приподнять ноги на подставку, чтобы изолировать мышцы груди;

Далее следует взяться за гриф чуть шире плеч, чтобы в нижней точке предплечья смогли стать параллельно;

Затем нужно опустить штангу, не допуская касания штангой груди в нижней точке. Грудные мышцы предельно растягивается, это сопровождается вдохом;

На выдохе штанга выжимается вверх, мощным, но не резким движением. В этот момент важно сконцентрироваться на работе грудных мышц. Локти не выпрямляются полностью, чтобы минимизировать нагрузку на суставы и сохранить напряжение в грудных мышцах;

При движении грифа вниз важно предельно сократить мышцы груди, чтобы почувствовать их сжатие;

Толкать вверх нужно не руки, локти, это рычаг для работы с весом. Это позволит снять нагрузку с трицепса и передней дельты, направить ее на грудные мышцы.

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