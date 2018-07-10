Как накачать грудные мышцы девушке?

Тренировки грудных мышц для девушек не являются средством для увеличения груди, тем не менее, они выполняют важную роль в формировании фигуры — приподнимают грудь и противостоят провисанию. Если девушка не задается целью существенно увеличить объем грудных мышц, то тренироваться можно в домашних условиях, используя упражнения с собственным весом или небольшим отягощением.

На форму и размер женской груди влияют в большей степени не тренировки, а физиологические особенности, передающиеся по наследству, возраст и процент содержания жира в организме. Чем больше жира в организме — тем больше будет размер груди, по этой причине диеты и другие средства для похудения приводят к уменьшению груди. Упражнения для грудных мышц являются вспомогательным инструментом для коррекции формы и внешнего вида груди.

На тренировку грудных мышц будет достаточно выделить один день в неделю, максимальная периодичность — два дня в неделю, тренироваться чаще не рекомендуется, так как мышцам потребуется время на восстановление. Выполнение упражнений на грудные мышцы можно сочетать с тренировками мышц спины.

Для повышения эффективности тренировок рекомендуется приобрести гантели, желательно наличие степ-платформы, но ее можно заменить любыми подручными средствами, к примеру, небольшой скамейкой. Многие девушки боятся упражнений с гантелями, так как считают, что отягощение сделает их обладателями массивных мышц, как у бодибилдеров. Этот страх неоправданный, так как мышцы бодибилдера — это результат напряженных тренировок с огромными весами, особого питания и применения спортивных препаратов.

Мышечная система женщины не склонна к сильному увеличению объемов, так как в организме женщины концентрация гормона тестостерона намного ниже, чем у мужчины.

Если вес гантелей составляет 3-5 кг, то упражнения с ними нужно выполнять в 8-12 повторах, если 2-3 кг, то 14-18 повторов. Вес нужно выбирать в соответствии с целями, для сжигания жировых отложений упражнения выполняются в 14-18 повторах, для роста мышечной массы — в 8-12 повторах. Упражнения с гантелями нужно выполнять в 3-4 подходах, меняя упражнения на более сложные по мере адаптации тела к нагрузкам. Различные вариации отжиманий выполняются в 1-2 подходах, постепенно усложняя упражнение.

Девушкам не нужно избегать отжиманий, даже если это упражнение покажется очень сложным. Наименьший уровень нагрузки будет при отжимании с коленок, даже девушки без спортивной подготовки смогут выполнить несколько повторов, постепенно их количество будет увеличиваться, а вариация упражнения — усложняться за счет изменения расположения рук и ног.

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Лучшее упражнение с гантелями — это жим гантелей от груди, выполнять его лучше лежа на спине на степ-платформе или скамейке, но при их отсутствии расположиться можно прямо на полу. Лежа на полу, нужно поднять руки с гантелями над собой, чтобы ладони были направлены в разные стороны, а затем согнуть локти до прямого угла. Из этого положения нужно на вдохе поднимать гантели, а на выдохе — медленно опускать.

С гантелями можно делать не только жимы, но и разведения, для этого нужно лечь на спину и поднять руки с гантелями так, чтобы ладони были направлены друг к другу. Со вдохом руки медленно опускаются через стороны вниз, при этом мышцы груди сильно растягиваются, на выдохе руки медленно поднимаются вверх, грудные мышцы сокращаются. Максимальную эффективность данное упражнение покажет при выполнении на наклонной скамье.

Девушки не нуждаются в серьезных весах для выполнения тренировок на мышцы груди, поэтому при отсутствии дома гантелей можно обойтись подручными средствами. Чаще всего в качестве отягощения используются пластиковые бутылки с водой, чтобы они стали более тяжелыми, в качестве наполнения используется не вода, а песок.

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