Основные ошибки в тренинге груди

Начиная качать грудные мышцы, многие люди допускают одни и те же ошибки. Если организовать программу неправильно, то прогресс будет минимальным. Проанализируй свои тренировки и убедись, что ты не допускаешь эти ошибки.

Слишком высокий вес Эту ошибку совершают не только новички, люди уверены, что более высокий вес гарантирует прогресс. В результате спортсмен помогает себе спиной и другими частями тела, он берет большой вес, но грудные мышцы не получают должной нагрузки. Тело человека устроено так, что оно экономит энергию, особенно при чрезмерных нагрузках.

Вес должен позволять выполнять упражнения в правильной технике с нагрузкой на целевые мышцы.

Неправильный наклон скамьи для жима

Многие люди делают жим лежа исключительно на скамье с горизонтальным уклоном, они значительно переоценивают эффективность данного упражнения в одном положении. Если углубиться в строение грудных мышц, то мы увидим, что они прикреплены к грудине под разными углами. Из-за анатомических особенностей проработать грудную мышцу полностью можно только с разными углами воздействия нагрузки, то есть при разных углах наклона скамейки. Горизонтальное положение дает нагрузку на среднюю и нижнюю часть грудной мышцы, у большинства людей низ груди развит лучше, чем верх, соответственно горизонтальное положение не может считаться лучшим. Для того, чтобы проработать верх груди, нужен положительный наклон скамьи примерно в 20-30 градусов.

Упор на изолирующие упражнения

Казалось бы, все логично — человек выполняет изолирующие упражнения на мышцы груди для того, чтобы накачать грудь. На самом деле тело человека устроено другим образом, его мышцы работают иначе. Основой тренировки должны быть базовые упражнения — жимы, изолирующие упражнения выполняют после базовых в качестве дополнения. Базовые упражнения повышают силу, именно благодаря им происходит прогрессия весов.

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Долгий отдых между подходами

Длительный отдых между подходами снижает эффективность тренинга до минимума, пауза должна составлять не более двух минут, лучше минуту. Каждый последующий подход должен утомлять мышцы сильнее предыдущего, если количество повторов от подхода к подходу становится ниже, значит, тренировка идет правильно, мышцы получают нужную нагрузку.

Очень много упражнений

В тренировке грудных мышц не должно быть много упражнений, стремясь увеличить их количество, ты напрасно тратишь силы и снижаешь эффективность. Для одной тренировки достаточно 3-4 упражнений на одну мышечную группу. Лучше сделать три упражнения в шести подходах, чем шесть упражнений в трех подходах, поэтому не надо бегать от тренажера к тренажеру, нужно действовать в соответствие с программой. Профессиональные пауэрлифтеры и бодибилдеры могут делать за одно занятие до десяти упражнений, но их тренировка длится как минимум по два часа. Обычным людям, которые хотят накачать мышцы груди, не следует сравнивать себя с профессионалами.

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