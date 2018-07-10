Как устроены грудные мышцы?

Мышцы груди представляют собой одну из самых крупных мышечных групп в теле человека, от их состояния зависит фигура и спортивные показатели. Если ты хочешь накачать грудные мышцы, то должен иметь представление об их строении. Составляя программу тренировок, нужно учитывать, какая нагрузка нужна мышцам груди для роста, сколько времени уходит на восстановление, как менять интенсивность и направление нагрузки.

Мышечная система человека от природы наделена способностью адаптироваться к нагрузкам, улучшение физических возможностей мышц происходит в тот момент, когда они получают нагрузку, к которой были не готовы. Любые нагрузки со временем становятся привычными, мышцы реагируют на них как на нечто естественное, перестают отвечать гипертрофией. Исходя из этого, становится понятным факт важности степени силового воздействия, недостаточное воздействие не будет провоцировать мышцы на адаптации, а слишком высокое — ухудшит состояние мышц и организма в целом.

При правильном выборе нагрузки восстановление грудных мышц займет примерно 8-10 дней, то есть тренировки мышц груди должны происходить не чаще, чем один раз в 10-14 дней. Если выбранная периодичность тренировок тебе подходит, то на каждом занятии ты сможешь делать больше повторов и брать больше веса, чем на предыдущем. В этом заключается принцип прогрессии силовых нагрузок. Если же от тренировки к тренировке показатели остаются неизменными, значит, тело требует больше времени на восстановление.

В сети можно встретить множество программ для увеличения мышц груди с высокой периодичностью тренировок. Некоторые предлагают заниматься дважды в неделю, взваливая на свои мышцы высочайшие нагрузки. Такой тренинг невозможен без фармакологической поддержки, организм станет ослабленным, прогресс полностью остановится.

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Анатомия мышц груди

Для того, чтобы понять, как правильно нагрузить и защитить от повреждений определенную группу мышц, нужно иметь представление о ее строении. Мышцами груди обычно называют единую большую грудную мышцу, она прикреплена к плечевой кости и расходится от нее под тремя разными углами, с другой стороны прикрепляясь одновременно к грудине, ключице и хрящам верхних ребер.

Визуально грудная мышца делится на три части, тренировки должны строится таким образом, чтобы прокачать каждую из них. Верхнюю часть называют верхом груди, в этом месте мышца прикрепляется к ключице, нижним отделом груди называют место прикрепления к грудине, между ними расположен средний отдел.

Большая грудная мышца управляет руками, главная функция — это подведение рук к туловищу, второстепенная — вращение внутрь. Именно мышцы груди обеспечивают подвижность плечевых суставов, поэтому на тренировках он будет получать очень высокие нагрузки.

Если при выполнении упражнения на мышцы груди ощущается боль в области плеча, то следует немедленно остановиться, дискомфорт свидетельствует о неправильной технике выполнения или слишком высоком весе.

Для того, чтобы накачать мышцы груди эффективно, но безопасно, нужно использовать разные углы воздействия нагрузки. Верхняя часть большой грудной мышцы прикреплена к ключице, как и передняя дельтовидная мышца, поэтому при упражнениях на верх груди они всегда будут работать вместе. Если стоит задача накачать грудные мышцы, то нужно направлять основную часть нагрузки именно на них.

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