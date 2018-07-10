Проверенные методы лечения солнечных ожогов

Солнечные ожоги — это самая распространённая травма в летний период. При этом неважно, отдыхал человек на пляже или же просто гулял по городу под солнцем. Ультрафиолет не щадит никого, поэтому от него нужно тщательно беречься. Если же вы не позаботились о защите и всё же получили солнечный ожог, эта статья для вас. Мы расскажем, что нужно делать в таком случае.

Симптомы солнечного ожога

Солнечные ожоги, в отличие от термических, не делятся на различные степени. Они, как правило, всегда поверхностные. В лёгких стадиях кожа краснеет, возникает зуд, а в тяжёлых образуются волдыри с прозрачным содержимым. Однако опасность такого ожога вовсе не в его глубине, а в том, какую площадь занимает поражение. Например, любители загорать на пляже могут обгореть на 95 процентах площади всего тела. При этом солнечные ожоги проявляются только спустя 8-12 часов, а отшелушивание пораженной кожи начинается на четвёртый-седьмой день. Распространены следующие симптомы:

Покраснение кожи;

Опухание места поражения;

Зуд или жжение (возможны оба варианта);

Болезненность, невозможность прикоснуться;

Повышение температуры тела (либо общая, либо в месте поражения);

Чувствительность;

Потеря влаги в зоне солнечного ожога, сухость;

Озноб, жар, усталость.

Тяжесть симптомов зависит, в первую очередь, от типа кожи человека. Чем более она подвержена светочувствительности, тем обширнее и серьёзнее ожоги. Также в числе влияющих факторов значатся географическое расположение и продолжительность пребывания на солнце.

Лечение солнечных ожогов

Разумеется, лучшим способом вылечить солнечный ожог станет обращение к врачу. Именно медик подскажет, что необходимо делать в конкретном случае, как лечить это и облегчить симптомы. Но в большинстве ситуаций помощь врача требуется, если у вас обожжено более 50 процентов тела, а также при тяжких симптомах — сильной температуре, ознобе, боли в голове. В таком случае откладывать визит к специалисту не нужно, так как вместе с солнечным ожогом мог случиться и солнечный удар. В остальном можно воспользоваться общими рекомендациями для людей, которые столкнулись с солнечными ожогами. В первую очередь, после проявления первых симптомов необходимо охладить кожу, уменьшить зуд и боль после ожога. Так, можно принять охлаждающую ванну или душ. Затем прикладывайте к поражённым участкам кожи компрессы — например, полотенце, смоченное под холодной проточной водой. Успокаивающим действием обладают примочки из кашицы огурца, капусты (свежей или квашеной), картофеля, с настойкой ромашки, календулы, дубовой коры или крепкого чёрного чая. Также можно использовать сок алоэ, который поможет охладить кожу и окажет противовоспалительное действие. Заживлению поспособствуют как свежие листья, так и сок, которые нужно наносить на повреждённые зоны.

Кроме того, вы можете воспользоваться средствами из аптеки, которые облегчат симптомы. Все их делят на несколько групп: Препараты со стероидными гормонами. Они призваны для быстрого снятия зуда и воспаления, и если их применять недолго, то они полностью безопасны. Антигистаминные средства. Эти негормональные лекарства подавляют выброс «медиаторов воспаления», которые вызывают отёк и жжение на месте ожога. Быстро снимут зуд, воспаление. Местные анестетезирующие лекарства. Они оказывают противоболевое действие. Антисептики. Они помогут в том случае, если образовались пузыри. Так инфекция не будет проникать в кожу и вызывать ещё большее поражение. Декспантенол. На его основе сделано огромное количество лекарств в виде мазей, гелей, пенок и спреев. С помощью них можно быстро снизить воспалительный процесс и ускорить регенерацию кожи. Заживляющие лекарства. Чаще всего такие препараты используются не для снятия первичных симптомов, а для того, чтобы заживить повреждённую кожу. Также облегчить общее состояние помогут различные нестероидные противовоспалительные препараты — парацетамол, ибупрофен. Нужно пить больше воды, а также носить лёгкую и свободную одежду. Ни в коем случае не травмируйте кожу маслами и косметическими кремами, потому что это лишь спровоцирует воспаление. Также не стоит применять известное народное средство — масло или сметану. Ведь жир задерживает жар внутри поражённого участка, а не способствует его выведению и охлаждению кожи. То же касается и спиртовых растворов — они задерживают регенерацию. При появлении волдырей не нужно их вскрывать самостоятельно. Также забудьте о том, чтобы появляться на солнце в течение нескольких дней. Не пользуйтесь скрабами для отшелушивания кожи, так как она только повредиться и будет инфицирована.

Профилактика солнечных ожогов

Для предотвращения солнечных ожогов необходимо соблюдать простые правила безопасности. Время загара должно быть с 7:00 до 11:00 и после 17:00. В промежутке между 11:00 и 17:00 солнце негативнее всего воздействует на кожу. Поэтому даже пары часов хватит для получения ожогов. Лучше вообще не появляться на солнце в часы пик, но если это неизбежно, то следует прислушаться к следующим советам. В пик солнцестояния необходимо появляться на улице в закрытой одежде, не забывать о головном уборе и солнцезащитных очках. В последнем речь идёт о стеклянных очках, ведь пластик только вредит глазам, а не защищает их. Обязательно отдыхайте от солнца. Загар не должен быть многочасовым. Лучше периодически скрываться в тени или воде, чтобы дать организму небольшое охлаждение. Ни в коем случае не засыпайте на солнце — вам будут обеспечены и солнечный ожог, и солнечный удар. Используйте солнцезащитные кремы. Они не пропускают часть ультрафиолетовых лучей и защищают кожу от их вредного воздействия. При бледной коже нужно использовать кремы с защитным индексом 20, при смуглой — 15 и меньше, а при светлой коже и светлых или рыжих волосах — защитным индексом 30 и больше. Кремы наносят только на сухую кожу, желательно за час до того, как пойти на улицу. После купания крем нужно нанести снова. Помните, что солнечный ожог можно получить и в пасмурную погоду, так как солнечные лучи проходят и сквозь тучи. Поэтому будьте осторожны и используйте все меры предосторожности.