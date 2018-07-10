Предтренировочные добавки для женщин

Недостаток энергии мешает провести тренировку продуктивно, а иногда упадок сил вовсе отбивает желание идти в зал. Многим женщинам знакома данная проблема, недостаток энергии мешает укреплять свое здоровье через занятия спортом. Эту проблему решают предтренировочные спортивные добавки, но большинство женщин боятся их принимать.

Плохая репутация предтренировочных добавок спровоцирована появлением на рынке некачественных продуктов, а также низким уровнем осведомленности людей. Некоторые до сих пор относят добавки для повышения уровня энергии к стероидам и нелегальным опасным препаратам. Качественные предтренировочные добавки не наносят вреда здоровью, они пойдут на пользу всем женщинам, занимающимся спортом.

Заблуждения о предтренировочных добавках

Женщины не понимают смысл использования предтренировочных комплексов и принцип их действия. На этой почве зародилось множество заблуждений.

Предтренировочные добавки нужны только мужчинам

Обычно мужчины тренируются дольше, чем женщины, они используют большие веса и дают себе более высокую нагрузку. Но даже более легкие тренировки сильно нагружают женский организм. Необходимость приема предтренировочных добавок определяется не половой принадлежностью, а интенсивностью нагрузок и степенью выносливости.

Блок похожие статьи

Предтренировочные добавки не дадут заснуть ночью

Сама по себе тренировка перед сном не лучшим образом скажется на его качестве. Во время занятия спортом организм приходит в тонус и настраивается на бодрствование, энергетические добавки лишь усилят эффект от интенсивных нагрузок.

Предтренировочные добавки — причина гиперактивности

Одно из самых распространенных заблуждений, его авторы никогда не пробовали предтренировочные добавки и не знакомы с принципом их действия. Энергетические комплексы дают не такую энергию, которая заставляет человека стать гиперактивным. Правильный режим дозирования даст эффект приблизительно на час, как раз столько в среднем длится стандартная тренировка. Большая часть таких добавок изготавливается на основе кофеина, растительных экстрактов и креатина, каждый из компонентов оказывает свое действие, отличное от других.

Если чашка крепкого кофе не делает тебя гиперактивной, то не нужно считать, что добавка на основе кофеина даст такой эффект.

Предтренировочные добавки заставляют набрать вес Источники и мотивы этого заблуждения не ясны, но женщины в него верят и боятся поправиться. На самом деле ситуация обратная, в этих добавках очень мало калорий, при этом они позволяют тренироваться дольше и интенсивнее, то есть терять много калорий. Предтренировочные комплексы не способствуют появления лишнего веса, напротив, они помогают терять килограммы.

Все предтренировочные комплексы работают одинаково

Как было сказано выше, добавки могут иметь в основе разной действующее вещество, оно определяет влияние на организм. К сожалению, не все добавки можно отнести к качественным, на рынке присутствуют позиции, которые не прошли клинического тестирования, их безопасность сомнительна. Нельзя оценивать добавки одинаково, перед покупкой нужно изучить состав и проверить надежность производителя.

Предтренировочные комплексы помогают всем и всегда

Если не соблюдать режим дня, очень мало спать и плохо питаться, то предтренировочные комплексы не сделают тренировки эффективнее. Без соблюдения режима дня прием добавок пойдет скорее во вред, чем на пользу. Энергетические комплексы предназначены для усиления положительного воздействия здорового образа жизни.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Зачем женщинам силовые тренировки?

Женские заблуждения о тренировках мышц груди

Нужно ли девушкам качать грудные мышцы?