Сушим внутреннюю часть бедра за 2 недели! Эффективные упражнения 

Внутренняя поверхность бедра — достаточно проблемная зона тела. Кожа здесь тоньше, чем на остальных участках бедер, и это делает ее менее упругой.
Именно на внутренней стороне бедер в первую очередь теряется мышечный тонус, появляется вялость и дряблость. Чтобы достичь совершенных форм, придется включить в свой график высокоинтенсивные тренировки.
Эта тренировка проработает как ножки — внутреннюю часть бедра (особенно!), так и ягодицы. Тренировка длится 8 минут.
Вам следует сделать разогрев до тренировки и не забудьте сделать заминку после тренировки! Упражнения могут выполнять все, кому разрешены тренировки.
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ВИДЕО: Упражнения для внутренней части бедра