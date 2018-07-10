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Сушим внутреннюю часть бедра за 2 недели! Эффективные упражнения
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Сушим внутреннюю часть бедра за 2 недели! Эффективные упражнения 

Карельские вести 58 минут назад
Фото: Карельские вести
Внутренняя поверхность бедра — достаточно проблемная зона тела. Кожа здесь тоньше, чем на остальных участках бедер, и это делает ее менее упругой.
Именно на внутренней стороне бедер в первую очередь теряется мышечный тонус, появляется вялость и дряблость. Чтобы достичь совершенных форм, придется включить в свой график высокоинтенсивные тренировки.
Эта тренировка проработает как ножки — внутреннюю часть бедра (особенно!), так и ягодицы. Тренировка длится 8 минут.
Вам следует сделать разогрев до тренировки и не забудьте сделать заминку после тренировки! Упражнения могут выполнять все, кому разрешены тренировки.
Посмотрите полезное видео для эффективного похудения на внутренней части бедра. Измените свою фигуру в лучшую сторону. Комплекс упражнений доступен даже новичку. Заниматься можно не выходя из дома.
ВИДЕО: Упражнения для внутренней части бедра
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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