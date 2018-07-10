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Хотите шикарные ноги, пресс и ягодицы всего за 27 минут? Это видео для Вас!
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Хотите шикарные ноги, пресс и ягодицы всего за 27 минут? Это видео для Вас! 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Известнейшая тренировка Ноги-Пресс-Ягодицы эффективно работает над мышцами ног, пресса и ягодиц — три самые «горячие» зоны, которые женщины мечтают иметь крепкими и подчеркнуто правильной формы, особенно летом. Сегодня вы, наконец, можете использовать ее где и когда угодно! Мы разбили тренировку на три мини-части, каждая из которых сосредоточена на определенной зоне, и добавили еще одну часть — «турбо микс», состоящую из 3-х упражнений для 3-х разных зон, которая повторяется 2 раза. Выбранный нами тип упражнений и структура тренировки рекомендуется тем, кто имеет средний и высокий уровень физической подготовки.
Тренировать ноги, мышцы пресса и ягодицы посредством этой тренировки означает укрепить и придать форму этим типам мышц. Всего лишь за 27 минут вы добьетесь превосходных результатов для трех наиболее важных для вас зон. Начните уже сейчас, и уже совсем скоро все знакомые будут завидовать Вашей фигуре. К тому же регулярные тренировки укрепят Ваше здоровье, а не только приведут в хорошую физическую форму тело. Желаем Вам терпения и усердия, и у Вас все получится!
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Женский форум
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