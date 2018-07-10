Наталья Давыдова — о том, как важно жить в теле своей мечты

ЗОЖ-блогер (известная в сети как @tetyamotya) и трижды мама Наталья Давыдова рассказала BeautyHack, сколько времени требуется на то, чтобы изменить пищевые привычки, и почему спортивный зал — лучшее место для борьбы с комплексами.

— У вас никогда не было проблем с лишним весом, но все-таки был тот поворотный момент, когда вы решили — надо в жизни что-то менять.

— Проблем не было, но и тела красивого — тоже. Сейчас смотрю на фотографии, где мне 18 лет, и вспоминаю, что уже тогда стеснялась своей фигуры. На пляже не расставалась с парео. Я помню, мне было лет 16 или 17, когда я приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Москва», — там нужно было пройтись в купальнике по подиуму. И уже тогда я испытывала стеснение — понимала, что мое тело неидеально.

В какой-то момент я осознала, что если прямо сейчас не займусь собой и не избавлюсь от этих комплексов, то так и никогда и не проживу в теле своей мечты. Не надену открытый купальник, не куплю шорты, о которых мечтала. Очень многие психологи говорят, что комплексы нужно решать на внутреннем уровне — и в моем случае это была борьба. Если у вас тоже есть комплексы относительно своей фигуры, идите в зал и воюйте с ними там. Тогда вы одержите верх.

— То есть, эту «борьбу» вы начали именно с занятий спортом? Что было первостепеннее — тренировки или правильное питание?

— Естественно, одно не работает без другого. Можете на износ выкладываться в спортивном зале, но если вы приходите домой и едите шлаковые продукты, никакого выдающегося результата не будет. Это сахар, пшеница, и приготовленная еда, продающаяся в магазинах. Разумеется, начинать вести здоровый образ жизни каждый будет по-разному. Кому-то придется пошагово менять свои привычки: например, сегодня отказываетесь от сладких напитков, завтра или через месяц убираете майонезные салаты. А кто-то в один день просыпается и заполняет свой холодильник овощами, полезным протеином. Мы все очень индивидуальны, и подходы ко всем должны быть разными.

Можете на износ выкладываться в спортивном зале, но если вы приходите домой и едите шлаковые продукты, никакого выдающегося результата не будет.

— Сколько времени на это потребовалось в вашем случае?

— Я думаю, около года. Даже когда я перешла на здоровое питание (не очень люблю, когда его называют «правильным»), все равно добавляла в блюда соусы, иногда срывалась. А полный переход происходит только тогда, когда начинаешь от этого образа жизни получать удовольствие — ко мне это пришло через год.

— Давайте представим среднестатистическую женщину, которая хочет похудеть, но часто срывается. Например, приходит вечером домой и набрасывается на не очень полезный ужин. Что ей поможет?

— Нужно свой дом заполнить полезными продуктами питания, а от всех вредных — избавиться. И, конечно, избегать мест с соблазнами — например, если у вас около работы есть кофе, где вы каждый день покупаете булочку и грустно пьете кофе с коллегами, просто перестаньте туда ходить. Берите перекусы с собой, чтобы не допустить чувства голода, ведь он часто руководит нашим поведением. Возьмите орехи, например, — они полезны и прекрасно насыщают.

— Расскажите подробнее про ваш рацион. От чего вам еще пришлось отказаться?

— Очень многие ошибочно полагают, что здоровое питание — это отказ буквально от всего. Но на самом деле есть огромный список полезных продуктов, помогающих вам питаться разнообразно: мясо, рыба, съедобные части растений, овощи, семена, орехи. Это же так много! Я ем рыбу, фермерское мясо хорошего качества, на тарелке всегда огромное количество овощей.

А вот фрукты нужно ограничивать — дело в том, что они очень сильно поднимают уровень сахара в крови, и когда их ешь, не чувствуешь насыщения. Можно съесть ведро клубники, и все равно остаться голодным. Поэтому фрукты нужно есть в первой половине дня, а ягоды выбирать с низким гликемическим индексом — есть небольшими порциями клубнику, ежевику и голубику.

— А что делаете, если хочется сладкого?

— У меня бывают плановые читмилы. Например, недавно у дочери был день рождения. Естественно, на детские праздники я заказываю торт — мы же не монахи еды. Но при этом для мужа и друзей я испекла огромный торт со стевией — это растительный сахарозаменитель, который не поднимает уровень глюкозы, — и использовала ореховую муку. Отличный получился торт!

Вот такой выпечкой можно себя побаловать, но читмилы я устраиваю не чаще, чем раз в неделю или две. Все зависит от той формы, в которой я нахожусь. Например, бывает, что мне нужно очень сильно снизить жировую прослойку перед съемкой — тогда, естественно, ни о каком читмиле и речи быть не может.

— Насколько я понимаю, вы встали на этот ЗОЖ-путь уже после рождения детей. Вы жалеете, что не сделали этого раньше?

— Я постоянно думаю — сколько лет потеряно! Смотрю на старые фотографии и не понимаю, что мешало мне заняться собой раньше. И время, и возможность были. Дело в том, что спорт и здоровое питание — это не только для фигуры и чтобы прыщами не покрыться. Это хорошее самочувствие, отличное настроение, ты вдохновляешь людей, тебя вдохновляет мир.

Здоровое питание и физическая активность — это фундамент, на котором строится дальнейшая жизнь.

У меня никогда не бывает плохого настроения, депрессии или апатии — настолько выстроенный день, столько планов, при этом я всегда с нетерпением жду тренировки. Потому что тренировка для меня — не тяжелая повинность, не рабский труд, а медитация. Время, когда я могу сказать: «Пусть весь мир подождет». В эти час-полтора я занимаюсь спортом и отдыхаю — что-то планирую, о чем-то думаю. Это время, потраченное на себя.

— А детей вы тоже приобщаете к здоровому питанию и спорту?

— Конечно, недаром говорят: «Все лучшее — детям». Мы хотим, чтобы они ходили в лучший садик, по возможности покупаем самую лучшую одежду, а здоровое питание — это самое лучшее, что мы можем им дать. И спорт тоже. Это ведь не только для того, чтобы ребенок был спортивный и стройный — это отражается на всей последующей жизни. Например, в Америке 11% детей страдают от синдрома дефицита внимания, и в России не менее ужасающая статистика. Это дети, которым тяжело дается учеба, им тяжело выстраивать взаимоотношения с одноклассниками. Ведь нельзя думать, что ребенку лишь кое-как окончить школу и отправиться во взрослую жизнь — а там уже все наладится. Такого не бывает, одно тянет за собой другое, поэтому здоровое питание и физическая активность — это фундамент, на котором строится дальнейшая жизнь.

Планирую в Лос-Анджелесе записаться в студию бокса, примкнуть к какой-нибудь группе, которая встречает рассвет в асане.

— Говоря о физической активности, какие тренировки вам больше по душе?

— Люблю разные, более того — я увлекаюсь новыми видами спорта, с удовольствием пробую все на себе. Например, планирую в Лос-Анджелесе записаться в студию бокса, примкнуть к какой-нибудь группе, которая встречает рассвет в асане. Я люблю физическую активность в принципе, она мне доставляет удовольствие. Даже в моменты, когда кажется, что я сегодня устала, ничего не хочется, надеваешь кроссовки — и после тренировки думаешь: «Как же хорошо, что я себя пересилила и позанималась». И как хорошо я себя чувствую после этого!

— Вы занимаетесь спортом каждый день?

— Один раз в неделю у меня «выходной», но даже в этот день приходится себя сдерживать, чтобы не позаниматься. Это мой заряд бодрости, поэтому, когда я болею, для меня наступает действительно грустное время, — ведь тренер запрещает заниматься спортом! Хотя я уже на том уровне, когда могу делать это и без тренера. Тем, кто начинает тренироваться дома сам, значительно тяжелее все это дается. Например, полгода назад начала ходить в студию на растяжку и в результате села на шпагат. А потом перестала ходить, и все — разучилась. Но мне потребовался всего месяц, чтобы дома самостоятельно снова «дотянуть» до шпагата. Так что — это дело привычки.

— Многие до сих пор думают, что силовые тренировки — это прямой путь к телу бодибилдера, и что они лишают нас женственных форм. Вы как на это реагируете?

— Как правило, так считают люди, которые вообще не занимаются спортом. Я очень часто слышу советы в свой адрес: «Смотри, не перекачайся». Но все они не понимают, что те атлеты, которые принимают участие в соревнованиях по бодибилдингу, всю жизнь к этому шли и положили годы, чтобы добиться таких форм. Они ведь тренируются по пять часов в день! Даже при всем своем желании «догнать» какого-то атлета, я не смогу этого сделать — жизни не хватит. Когда тебе за 30, мышечной ткани уже тяжелее вырасти, потому что падает уровень гормона роста в организме. Поэтому качайтесь спокойно и ничего не бойтесь.

— Какие полезные привычки помимо питания и спорта вам помогают оставаться в отличной форме?

— Мне нравится интегративный подход к здоровому образу жизни — поэтому добавляю полезные привычки из разных областей в свою повседневную жизнь. Например, не так давно рассказала подписчикам, что практикую oil pulling — это полоскание рта натощак различными маслами. Вдохновилась аюрведой — отличный детокс для всего организма, и просто полезная и приятная привычка.

Люблю антицеллюлитные обертывания Styx и массажи — но они лишь дополняют здоровый образ жизни. Кстати, массаж часто делаю себе сама — с помощью сухой щетки, это отлично разгоняет лимфу. Не забываю и про лицо: делаю упражнения, которые улучшают кровообращение и, как следствие, тонус кожи. И все-таки, когда меня спрашивают — что самое важное в здоровом образе жизни — я отвечаю: «Отказ от сахара, пшеницы и ее родственников». Это будет первым шагом на пути к «исправлению».