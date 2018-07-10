5 вещей для фитнеса, которые сделают занятия еще полезнее

Далеко не каждый желающий имеет возможность посещать спортивный зал, и на это может быть множество причин: удаленность от фитнес-клуба, плотный рабочий график, высокая стоимость абонемента. Потому люди интересуются альтернативными способами проведения эффективных спортивных тренировок. Именно поэтому я составила для тебя список спортивных аксессуаров для эффективных тренировок в домашних условиях.

1. Гимнастический валик

Валик может использоваться для эффективной разминки тела перед и после тренировками или для расслабления мыщц после тяжелого дня. Специальное покрытие поверхности с объемным рельефом положительно воздействует на ткани, убирает застои крови и нормализует работу сердечно-сосудистой системы.

Упражнение: Использовать рельефный цилиндр довольно просто: перекатывайся на нем, пытаясь захватить как можно большую площадь. Особое внимание удели рукам и ногам, так как именно конечности нуждаются в восстановлении нормального кровотока.

2. Скоростная скакалка

Скоростные скакалки отличаются от обычных возможностью прыгать с более высокой скоростью. Данная модель отлично подходит для занятий кроссфитом, однако может использоваться и для занятий дома. Спортивный снаряд позволяет увеличить выносливость организма, развить дыхательную и сердечно-сосудистую системы организма, улучшить координацию и равновесие, поэтому тренировки со скакалкой целесообразны в любом возрасте. Модель состоит из стального троса, который хорошо выдерживает перепады температур и не лопается на морозе, и имеет систему регулировки, при помощи которой можно подстроить длину шнура под свой рост. Небольшой вес изделия — всего 80 грамм — нисколько не затрудняет использование спортивного снаряда.

3. Фитнес-петли

Резиновая петля представляет собой эластичную ленту, изготовленную из высокопрочной резины для осуществления физических нагрузок разного типа: от силовых до функциональных. Имеет длину от одного метра и более, а также небольшую толщину, что расширяет спектр возможных спортивных манипуляций. Данный снаряд поможет тебе подтянуть ягодицы и внешнюю часть бедер, уменьшить объем талии, убрать обвисшую кожу на руках, сжечь подкожный жир и улучшить кровообращение.

Упражнение: Встань одной ногой на ленту, ухватись руками за ее концы, максимально натянув их. Вторую ногу отведи назад и совершай неглубокие приседания. Выполни упражнение 10-15 раз.

4. Фитнес-резинки

Латексные эспандеры предназначены для работы над всеми группами мышц тела и содержат 4 эластичные латексные ленты разной жёсткости, обеспечивая равномерную нагрузку на мышцы, щадя при этом суставы и связки, сводя к минимуму риск получения травм. Резинки помогут тебе сбросить вес, прокачать мышцы груди, пресса, ног, рук и придать телу нужную гибкость.

Упражнение: Существует огромное количество эффективных упражнений с эластичными лентами, не требующих особой подготовки. Их можно использовать для усложнения многих привычных упражнений, например, приседаний и махов ногами. Надень резинку на лодыжки и поставь ноги на ширине плеч. Сделай шаг вбок одной ногой, затем подтяни к ней вторую ногу. Петля должна быть всегда натянута, поэтому ноги не должны соприкасаться в течение всего упражнения.

5. Латексные ленты

Ленты для занятий фитнесом прекрасно подойдут для домашних тренировок и занятий в зале. Благодаря своей компактности ленты пригодятся на отдыхе вне дома или для групповых упражнений с тренером, а также потенциально способны заменить большинство тренажёров. Практично и выгодно покупать фитнес-ленты в комплекте из трёх штук. Каждый эспандер имеет свой цвет и уровень сопротивления: жёлтая лента даёт 25 процентов нагрузки, красная — 50, а синяя — 85. Таким образом, ты сама можешь выбрать уровень сложности своей тренировки. Начинать занятие рекомендуется с мягкой ленты — жёлтой, а затем переходить к более жёсткой. Эластичные эспандеры прекрасно подходят для усложнения обычных упражнений, тренировок в период реабилитации после травм и в качестве альтернативы силовым тренажёрам для тех, кому по состоянию здоровья запрещены настолько интенсивные нагрузки. Они равномерно прорабатывают мышцы, обеспечивая эффективную работу над проблемными зонами, особенно в области бёдер и ягодиц. Кроме того, ленты можно применять для комбинированных тренировок в сочетании с гантелями. Они идеальны для использования новичками и в домашних условиях благодаря большому количеству несложных и доступных упражнений.

Упражнение: Исходное положение: сидя на коврике, протяни ленту под стопами и возьми по концу ленты в каждую руку. Слегка согни ноги и держи спину прямо. Отклони спину назад, задержись на несколько секунд в этом положении, затем вернись в исходное положение, округляя спину и шею.

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