Угробленный иммунитет и другие побочные эффекты строгих диет

Многие девушки в попытках быстро добиться идеальной фигуры идут на крайние меры, выбирая жесткие диеты или сокращая потребление еды. Однако порой такой подход способен лишь серьезно навредить здоровью, а не помочь в решении проблемы.

Обезвоживание

Многие диеты снижение веса обеспечивают в том числе и за счет того, что выводят из организма воду, что представляет опасность. Процесс будет сопровождаться рядом неприятных симптомов, среди которых и головная боль. К тому же, потерянные таким образом килограммы быстро возвращаются.

Метаболизм

Здоровый и быстрый обмен веществ является одним из ключевых факторов для достижения желанного веса. Однако стрессовые для организма диеты способны нарушать метаболизм, поэтому лишние килограммы не заставят себя ждать. Слабость

Если потребляемая пища не обеспечивает организму получение должных объемов энергии, человек столкнется с постоянным чувством слабости и усталости. На фоне этого также повышается риск развития депрессии.

Иммунитет

Когда человек сокращает потребление требуемых организму витаминов и минералов, его иммунная система ослабевает, становясь более уязвимой к различным вирусам и инфекциям. Наиболее важно в необходимых дозах потреблять витамины А, D, Е и К.

Сердце

Многие диеты способны помогать в сокращении уровня холестерина в организме, нормализуя давление. Однако реакция организма человека на резкие изменения в рационе может быть индивидуальной, отчего нередко страдает в том числе и сердечно-сосудистая система.

Ногти и волосы

Для корректного функционирования человеческому организму крайне важно получать ряд питательных веществ. Недостаток полезных микроэлементов чреват ухудшением состояния кожи, которая приобретет сухость. Также не исключается повышенная ломкость ногтей, сухость волос и даже их выпадение.]]>