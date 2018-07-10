Как победить лишний вес с помощью врачей-генетиков

Центр красоты и здоровья «Vобразе» этой весной презентовал новую услугу — генетический анализ «Диета+фитнес», на основании которого врачи-генетики выясняют, а врач-диетолог расшифровывает, что вам нужно, чтобы быть в отличной форме. Мы, конечно же, не смогли пройти мимо и решили выяснить, что это за текст и как это на самом деле работает.

Что такое тест «Диета+фитнес»

Наверняка вы в курсе, что гены — это своеобразные «ячейки» для хранения информации о строении молекул, которые участвуют во всех процессах, протекающих в вашем организме. Каждый человек является носителем двух копий каждого гена, доставшихся ему от отца и матери, которые могут немного отличаться друг от друга. Полиморфизмы — варианты одного и того же гена, один из которых может быть связан с определенным эффектом. Собственно, генетический тест заключается в определении конкретных полиморфных вариантов определенных генов в вашем образце ДНК. С помощью такого исследования вы не можете доказать наличие или отсутствие у вас тех или иных болезней, но зато узнаете факторы генетического риска. Оценивают риск по так называемым «панелям» — наборам полиморфизмов, ассоциированных с определенным признаком.

Звучит все ужасно сложно, да так оно и есть на самом деле, но если перевести все сказанное с генетического на русский, при помощи этого теста вы сможете узнать, как и к чему вы предрасположены. Например, как вы генетически усваиваете те или иные витамины и микроэлементы, что у вас быстрее всего уходит в лишние килограммы — жиры, белки или углеводы, как именно вам нужно тренироваться, чтобы получать максимальный эффект от тренировок, и еще много-много всего, что позволит диетологу составить для вас индивидуальную программу. Звучит многообещающе, но, забегая вперед, скажу, что нельзя списывать со счетов и ваш личный «анамнез» — то есть образ жизни, привычки, травмы, заболевания. Все это оказывает на вас не меньшее влияние, чем гены. И все это обязательно нужно обсудить с диетологом при составлении программы.

Что происходит во время тестирования

Само тестирование занимает ровно три минуты. Вы садитесь в удобное кресло, открываете рот, и лаборант парой стерильных ватных палочек собирает немного слюны и клеток эпителия у вас из-за щек. Затем палочки надежно запечатываются в непроницаемый конверт. Все, они готовы к отправке в генетическую лабораторию.

Расшифровывают тест довольно долго — 4-6 недель. Ничего не поделаешь — это дело непростое. Но за это время можно уже начать готовиться к волшебному превращению. Например, записаться на обертывания, LPG-массаж или на эндосфера-терапию. Все эти процедуры выведут лишнюю жидкость и улучшат кровообращение. Но самое главное, они подтянут кожу, которая во время активного похудения находится под ударом. Так что, если вы не хотите ощутить на себе эффект сдувшегося воздушного шарика, сопутствующими процедурами лучше не пренебрегать, а дома ввести в привычку делать массаж щеткой с жесткой щетиной. А вот на фитнес до прихода расшифровки вашего анализа лучше не налегать. Во-первых, вы пока еще не знаете, в каком режиме тренироваться эффективнее всего, а во-вторых, нужно поберечь энтузиазм для всего, что будет происходить после.

И в результате

Когда приходит расшифровка теста, вы получаете ее и в электронном, и в распечатанном виде — толстенный и почти неподъемный талмуд, в котором все расписано подробнейшим образом. Например, тест нашего шеф-редактора показал, вот что:

— для снижения массы тела стоит выбрать высокобелковую диету

— нет смысла тренироваться на износ, достаточно делать это 30-40 минут в спокойном режиме, но каждый день

— нет склонности к ситуативному или компульсивному перееданию

— необходимо проводить 1-2 разгрузочных дня в неделю, сокращая на это время количество калорий вдвое

— сбросив вес, есть большая опасность набрать его обратно, поэтому худеть нужно планомерно, без рывков и голодания

— генетически хорошая переносимость лактозы, но есть риск целиакии, а значит, лучше максимально ограничить потребление глютена

— генетически организм плохо усваивает витамины А, Е и витамины группы B, значит, нужно принимать их курсами два раза в год.

В принципе, все это укладывается в рамки того, что принято называть здоровым образом жизни. Но в вашем случае может оказаться, что налегать надо на углеводы, а лучший для вас спорт — это кросс-фит.

Конечно, никто не может вам гарантировать, что после того, как вы получите на руки результаты теста, немедленно похудеете. Генетики не волшебники, а врач-диетолог не Гудвин из Изумрудного города. Результаты теста — это такая условная инструкция по применению к вашему организму. Прикладывать усилия, подключать волю и желание получить результат, придерживаться рекомендаций все равно придется вам. Но зато, узнав о своем организме всю поднаготную, вы уже не будете сомневаться и менять стратегию каждые пару месяцев. Потому что мода на те или иные диеты приходит и уходит, а гены — это навсегда.