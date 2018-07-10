Сколько калорий сжигается при ходьбе пешком за 1 час

Пешая ходьба — это вид физической деятельности, который позволяет гарантированно избавиться от лишних килограмм и улучшить физическую форму, повысить собственную выносливость. Перед тем, как будут проводиться регулярные тренировки, очень важно понять, сколько калорий сжигается при активной и медленной ходьбе пешком за 1 час.

От этого напрямую зависит, насколько эффективными будут запланированные тренировки.

Что влияет на эффективность проводимых занятий

Количество сожженных калорий зависит от следующих аспектов:

возможность использования дополнительного инвентаря для проведения спортивных занятий;

данные человека (вес, возраст, подготовка к регулярным спортивным тренировкам);

темп проведения запланированных занятий;

продолжительность;

особенности дороги и рельефа (в горку всегда тяжело идти).

yandex_ad_1 При этом по специальной формуле можно узнать, сколько калорий сжигается при ходьбе пешком за 1 час такой тренировки.

На каждый километр дистанции человек при ходьбе затрачивает определенное количество энергии, которое традиционно измеряется в килокалориях, причем число всегда равняется половине веса в килограммах.

При этом вес следует указывать реальный с учетом длительности ходьбы, в одежде и обуви, с дополнительным грузом, поэтому нужно правильно проводить расчет по следующей формуле:

0,5 х вес человека в килограммах х расстояние в километрах = сожженные ккал.

Количество сжигаемых калорий всегда зависит от веса и роста человека, особенностей проведения запланированной тренировки. При этом можно привести пример. Человек, который весит 70 килограмм, при скорости ходьбы в 9 километров за час, может израсходовать только 450 ккал.

При этом спортивная ходьба по самому простому маршруту позволяет сжигать до 400 ккал в час. За час подъема и спуска по лестнице можно потерять 550-750 ккал.

include_poll1952

Как правильно заниматься спортивной ходьбой

Нужно правильно заниматься пешей или спортивной ходьбой для успешного устранения лишнего веса и активного сжигания калорий:

Быстрый темп ходьбы способствует активному сжиганию калорий. При этом медленный темп уменьшает количество сжигаемых калорий.

Тренировки желательно проводить в парке или лесу. В этом случае неровности дороги поспособствуют увеличению нагрузки.

К планированию тренировок нужно подходить правильно. Желательно увеличивать продолжительность занятий постепенно. Изначально можно проводить часовые прогулки в медленном темпе. Затем нужно увеличивать темп в течение 5 — 10 минут и далее. По такой схеме можно начать проводить часовые пешие прогулки в нужном темпе. Впоследствии рекомендуется увеличить темп и добавить время, ведь от этого напрямую зависит, насколько успешными и эффективными будут запланированные занятия.

Очень важно ходить, по крайней мере, час. Жир при ходьбе начинает сжигаться только через 40 минут. Нужно понимать, что человеческий организм оказывается очень запасливым, поэтому он изначально тратит ранее поступившие углеводы и только через определенный период времени можно потратить жиры.

Желательно отказаться от пеших прогулок сразу после еды. Тренировки можно проводить только через час после употребления еды. К тому же после проведения занятия лучше всего выпить воду и отказаться от еды или ограничиться одним фруктом, питательным фруктовым коктейлем.

При ходьбе нужно помнить о дыхании: вдох — носом, выдох — ртом. Правильное дыхание повышает эффективность тренировок. Неправильное дыхание может привести к одышке и даже к головокружению.

Правильное проведение тренировок очень важно даже в самом начале, когда еще не идет речь о трате оптимального количества калорий.

yandex_ad_2 Лучшие способы для оптимального расхода калорий

Интересуясь, сколько калорий сжигается при ходьбе пешком за 1 час, нужно узнать, как можно увеличить количество растраченных ккал во время тренировок. Нужно понимать, что порой ходьба может заставить попотеть, но в результате будет гарантироваться особенная эффективность от запланированных тренировок:

Махи руками считаются очень полезными при практически любом виде ходьбы, так как они ускоряют сжигание жировых отложений благодаря дополнительной нагрузке.

При ходьбе можно добавить дополнительный вес для увеличения интенсивности и правильной нагрузки мышц. Желательно отказаться от утяжелителей на запястьях и ногах, так как они не только сделают походку неправильной, но и повысят риск получения травмы. Однако можно воспользоваться рюкзаком или утяжеленным жилетом.

Также можно ходить со специальными палками. Нужно отметить, что такой вид тренировки называется скандинавской ходьбой. При этом можно задействовать практически все мышцы тела и гарантированно увеличить расход калорий.

Очень важно правильно составлять маршрут. Если избегать простых маршрутов и стараться усложнить путь, можно увеличить расход калорий в несколько раз.

Зная, сколько калорий сжигается при правильной активной ходьбе пешком за 1 час, можно проводить эффективные тренировки для улучшения своей физической формы