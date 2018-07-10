5 советов, которые позволят навсегда забыть о темных кругах под глазами

Почему женщины и мужчины всеми способами стараются избавиться от кругов под глазами? А ответ лежит на поверхности, стоит только их обладателям посмотреть на себя в зеркало. Они больше всего выдают возраст, а зачастую и старят сильнее, чем морщины или начавшие седеть волосы. Современная косметология, вкупе с народной медициной, позволяют не только уменьшить темные круги, а порой даже устранить их навсегда. Эта статья МедикФорум поможет разобраться в причинах появления этой проблемы и расскажет о действенных способах избавления от нее.

Причины появления темных кругов

Для начала обратимся к причинам появления темных кругов. Вот основные из них: 1. Сбитый режим сна. Почему его недостаток ночью влияет на появление кругов под глазами? Чем меньше человек спит, тем бледнее будет становиться его кожа лица из-за снижения циркуляции крови. А глаза будут казаться все более и более уставшими из года в год. Старайтесь спать около 8 часов в сутки (это средний показатель) и уже через пару недель можно увидеть положительный результат. Стоит отметить, что время сна все же зависит от индивидуальных показателей человека, кому-то хватает и 4-5 часов для успешной жизнедеятельности организма. Также нужно уменьшить или вовсе исключить прием алкоголя и наркотических средств. Они непосредственно влияют на качество сна. 2. Недостаток витаминов. Это напрямую влияет на работу надпочечников (кстати, как и плохой сон). Их плохое функционирование сказывается на восприятие организмом витамина В6. Также насыщаете организм магнием, кальцием и другими минералами, чтобы успешнее бороться с возникновением темных кругов под глазами. Ешьте побольше зелени, овощей и фруктов. 3. Аллергическая реакция. Это часто становится причиной изменения цвета кожи под глазами. Проверьтесь у врача на наличие аллергенов и купируйте их прописанными медикаментами. Если это просто сезонное проявление аллергии, то самый лучший способ, просто обходить стороной ее причину. Проверьте состав средств для уборки дома, часто аллерген может скрываться в них и вызывать отечность и постоянный темный цвет кожи под глазами. Попросите врача прописать мультивитамины, содержащие в обязательном порядке фолиевую кислоту, В6 и В12.

4. Плохая переносимость глютена. Он по большей части содержится в злаковых, часто добавляется в изделия с большим содержанием крахмала. 5. Заболевания брюшной полости. Они также влияют на появление темных кругов под глазами. Для их обнаружения нужно посетить врача и сдать кровь. 6. Насморк. Расширение вен вокруг носа также может привести к появлению темных кругов под глазами. 7. Неправильное или скудное питание. При постоянном поедании несбалансированной пищи, обезвоживании и неполноценном рационе, организм не получат необходимые ему витамины, в частности витамин К и В12. Необходимо включить в свой рацион как можно больше зеленых овощей (капуста, шпинат) и всевозможные фрукты, пить не меньше двух литров воды в день. Снизьте потребление соли — она задерживает воду в организме, что также может привести к появлению отеков под глазами. 8. Курение. Ни для кого не секрет, что эта привычка вредит кровеносным сосудам, а следственно увеличивается риск появления темных кругов. 9. Стресс. Научитесь расслабляться — это не только поможет нормализовать сон и питание, а также улучшит эмоциональное настроение. Все внутренние переживания непременно сказываются у человека на лице, что приводит, в том числе к ухудшению состояния кожи под глазами.

Но есть и такие факторы, на которые повлиять практически невозможно. К ним относятся: — наследственность. Если в вашей семье такой подарок, как темные круги под глазами, передается из поколения в поколение, стоит быть морально готовым к их появлению. Борьба с ними может не дать положительного результата; — нарушения пигментации кожи; — «фактор солнца». Если рабочая деятельность или регион проживания предполагают постоянный контакт с солнечными лучами — это увеличивает выработку меланина; — возрастные изменения. Старение делает сосуды и вены заметнее на коже, так как коллагена и подкожного жира становится меньше; — черты лица. Круги под глазами могут быть всего лишь тенью, которую отбрасывают другие части лица. В этом случае поможет только грамотно подобранный макияж.

Избавляемся от кругов под глазами народными методами

Одним из самых популярных способов, не раз демонстрируемым в различных фильмах и сериалах, является использование огуречных кружков в качестве компресса. Необходимо ежедневно помещать их на проблемную область, по одному на каждый глаз. Продолжительность процедуры не более 15 минут. Помимо огуречных кружков, компрессами также могут выступать холодные пакетики чая или кубики льда. Нужно ежедневно по утрам власть их на закрытые глаза в область темных кругов. Танин, содержащийся в чае, делает отечность заметно меньше и влияет на изменение цвета кожи под глазами. А можно и вовсе прикладывать к коже глаз холодную ложку из морозильника и держать пока она достигнет температуры тела. Помимо простых компрессов, также можно сделать солевой раствор, который хорошо помогает при постоянной заложенности носа. В двух стаканах кипяченой воды нужно растворить ч.л. соли и ч.л. соды. Получившуюся смесь вливаем в ноздрю, после, наклонив голову набок, даем ему вытечь через другую.

Некоторые люди очень хвалят компрессы из сырого картофеля. Один клубень размельчаем в кухонном комбайне, а полученную пюреобразную кашицу наносим на глаза и держим 30 минут. После все смываем теплой водой. Также стоит обратить свое внимание на миндальное масло. Оно содержит большое количество витамина Е, которое помогает устранить проблему темных кругов. Для лучшего и более быстрого эффекта, лучше наносить масло перед сном, дабы оно работало всю ночь. И не забывайте регулярно заниматься спортом и медитацией. Это самый лучший способ избавится от ежедневного стресса, который сулит ритм жизни большого города. Снимите свое напряжение и нежелательные круги под глазами могут уйти сами собой.

Косметические средства для избавления от темных кругов под глазами

Некоторые косметические средства могут не только замаскировать круги под глазами, но и помочь в избавлении от них. Вот некоторые рекомендации, которые следует учесть перед их покупкой: 1. Всегда проводите тест на аллергию перед использованием каждого нового косметического средства. Некоторые из нас даже не подозревают, что у них имеется аллергия на какой-либо компонент. А она в свою очередь вызывает кожные высыпания, раздражение и слезоточивость глаз. Все это только усиливает проявление темных кругов. 2. Используйте продукты с ретинолом и витамином К. Круги часто появляются от недостатка этих веществ, а используя крема, в составе которых присутствуют эти компоненты, помогут решить эту проблему. Используйте их ежедневно для наступления быстрого и стабильного эффекта. 3. Для маскировки темных кругов, визажисты рекомендуют пользоваться оранжевым или персиковым корректором. Он должен быть на пару тонов светлее натурального цвета кожи. Корректор наносится пальцем сверху вниз, захватывая область скул. Пользуйтесь всеми вышеперечисленными советами, старайтесь меньше контактировать грязными руками с этой областью и носите солнцезащитные очки. Ранее ученые рассказали, как ухаживать за глазами.