Диетолог: «Фастфуды и полуфабрикаты действуют как легкие наркотики»

В больших городах люди живут по ускоренному, нервному ритму. Повышенный темп жизни подчас приводит к неприятностям — например, в Росстате недавно провели исследование, и его результаты показали, что 40 процентов трудоспособного населения России страдает ожирением. «ВМ» обратилась к диетологу Елене Соломатиной и узнала, к чему может привести столь стремительный жизненный темп и о чем стоит подумать москвичам.

По словам Соломатиной, многие люди, живущие в мегаполисах и работающие в офисах, предпочитают фастфуд — рестораны быстрого питания. Времени у них мало, а дел много, поэтому ждать, когда приготовится полезное блюдо, нет возможности.

Помимо фастфудов, многие люди предпочитают вместо натурального мяса брать в магазинах полуфабрикаты, ведь на их приготовление не нужно тратить время и силы.

— Все это очень удобно для людей. Даже те, кто понимает, что надо бы выбирать домашнюю еду, все равно продолжают питаться полуфабрикатами и фастфудом. И они начинают к этому привыкать. В такой пище содержатся всевозможные усилители вкуса, ароматизаторы, различные добавки и так далее. Эта еда кажется вкуснее и действует на человека, по сути, так же, как легкие наркотики, — заключает диетолог.

Действительно, есть хочется сейчас, и рука невольно тянется к тому, чтобы разогреть уже готовое, не сидеть и ждать. В связи с этим, отмечает Елена Соломатина, в России наблюдается тенденция к ожирению.

Кроме того, свою роль играет негативная привычка есть на ходу.

— Я и сама нахожусь в такой же ситуации, — признается эксперт. — Организм человека может сосредотачиваться только на каком-то одном действии. И когда вы кушаете «между прочим», организм едва переваривает еду, она плохо усваивается. Вы не почувствуете прилива сил, голод останется. И мозг всё ещё будет кричать: «Я хочу есть!»

Поэтому диетолог не рекомендует есть на ходу. Лучше кушать в спокойной обстановке, не думая ни о чем, кроме котлеты и макарон.

— И тогда ваш организм не будет требовать чего-то еще, мозг не будет просить: «Дайте мне еще, я выдавлю оттуда что-нибудь еще полезное!». Вы будет в течение долгого времени чувствовать себя сытыми, — продолжает Соломатина.

В то же время эксперт отмечает, что горожанам, живущим в столь высоком темпе, стоит искать для себя компромиссы. Ради карьерного роста люди иногда идут на жертвы, пренебрегают своим здоровьем. Елена Соломатина призывает подумать о том, как лучше поступить. Может, не стоит платить такую большую цену? Может, стоит «сэкономить»?

— Разумеется, я говорю образно. Речь о том, что здоровьем жертвовать не стоит. Постарайтесь выделить время на то, чтобы спокойно поесть, расслабиться. Ищите компромиссы. Ведь за успешную карьеру мы расплачиваемся очень жестоко. Достигнув высот, мы оставляем внизу свое здоровье, свое спокойствие. А нужно ли это? Нужно принимать такие решения, которые сделают нашу жизнь счастливой. Ну и, конечно, старайтесь покупать те продукты, которые все-таки не являются чересчур вредными для организма, –подчеркнула эксперт.