Смешно до слез: топ-8 самых наивных вопросов о спорте и похудении

Мы узнали у нашего эксперта Натальи Кузьмич, на какие самые нелепые вопросы о спорте и похудении приходится отвечать тренеру, и спешим поделиться этим знанием с тобой!

Внимание, ответ: тебе поможет только липосакция. Если ты не готова лечь на операционный стол, то, увы, придется воспользоваться оставшимся методом: правильно питаться и тренироваться. Похудеть можно только всем телом, а не по частям. Если бы кто-то придумал волшебные обертывания или крем для сжигания жира только в намазанных местах, этот гений уже получил бы Нобелевскую премию. Никаких секретов тебе никто не откроет. Не потому, что все фитоняшки — злые жадины и боятся конкурентов, а потому, что таких чудес не бывает.

Чтобы стать как Шварценеггер, тебе придется брать гантели не по 7, а по 37 кг, питаться утроенным количеством калорий и спортивными добавками, а уровень тестостерона повышать искусственно.

Режим из трех силовых тренировок в неделю в сочетании с кардио и сбалансированным питанием просто позволит тебе нарастить некоторое количество мышц и сжечь лежащий поверх них жирок. Именно мышцы формируют соблазнительные формы, о которых ты мечтаешь. Они поддерживают нашу осанку, плоский живот, подтянутые руки и упругие ягодицы. А еще тратят львиную долю калорий на выполнение тренировок и восстановление. Не бойся мышц, бойся дряблости, целлюлита и плоской попы.

Я просто отвечу аналогичным текстом, но заменю тренировки и здоровое питание чисткой зубов. «Наташа, у меня срыв! Я много лет чистила зубы утром и вечером, а вчера не почистила! Как быть дальше? Я очень себя ругаю! Руки опускаются, я боюсь, что я зря столько лет чистила зубы! Что мне сделать завтра? Почистить их пять раз подряд? Или не есть ничего, чтобы не пачкать?»

Думаю, смысл понятен. Девушки, съесть вредное или пропустить тренировку — не конец света. Просто перерыв. Вам было хорошо с тортом? Скажите ему спасибо и двигайтесь дальше в правильном режиме!

Во-первых, если что-то висит, то это точно не мышцы Когда над джинсами нависает спина — это с нее свешиваются «верблюжьи горбики», в которых содержатся запасы на черный день. А как избавиться от жира в конкретном месте, мы выяснили в ответе на первый вопрос.

Потом ты будешь задавать вопросы, что делать, если все болит или какой врач лечит растяжения? Твой боевой настрой — это очень здорово. Но как твоя моральная решимость свернуть горы не навредит даже муравейнику, так и чувство воодушевления не разогреет суставы, не придаст мышцам пластичность и не подготовит сердечно-сосудистую систему. Разминка обязательна и пропуску не подлежит.

Вынашивание нового человека — отличное упражнение! Все остальные физические нагрузки для увеличения груди не подходят. Ровно наоборот. Ведь наша грудь в основном состоит из жировой ткани. А при тренировках жировая ткань сокращается в объеме. Соответственно, и бюст вместе с ней.

Если у тебя фигура «груша» (как у меня), тебе остается выбирать: попа-орех и подтянутое тело или объем в бюстгальтере. Но качать грудные мышцы все же имеет смысл, чтобы сделать зону декольте более привлекательной и округлой, а не дряблой или костлявой.

Конечно! И китайский выучить, и самолетом научиться управлять. Шутка. Ну как ты это представляешь? Пухлое, дряблое тело — это результат многих месяцев (даже лет) неправильного питания и малоподвижного образа жизни. Перестроиться на правильный лад необходимо и мышцам, и сосудам, и гормональной системе, а мозгу нужно выстроить новые нейронные связи. Если ты настроена на серьезный результат, то не жди мгновенных перемен. Будь последовательна и настойчива, дай своему телу хотя бы три месяца. Зато когда ты, наконец, увидишь изменения, тебя будет не остановить!

Очевидный правильный ответ: мышцы, чтобы оставаться в форме, должны получать регулярные нагрузки, а калории, чтобы не откладываться в жирок, должны тратиться на тренировки. Но, кроме этого, мне нравится чувствовать свое здоровье и легкость, знать, что мое тело на такое способно.

А самое главное — я тренируюсь, чтобы быть примером для своих учениц. Помогать девушкам находить верный путь, отвечать на все их вопросы, даже простодушные и дурацкие, видеть их результаты и радоваться за них — это идеальная мотивация для того, чтобы сделать спорт делом всей жизни.

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Текст: Наталья Кузьмич

Фото: Shutterstock