Можно ли делать массаж во время беременности: отвечают эксперты

Существует мнение, что массаж опасен для здоровья будущей мамы и ее малыша. Однако в этом вопросе все не так однозначно.

Гладкая и подтянутая кожа, ощущение расслабленности и легкости в теле — неужели эти маленькие радости жизни недоступны для женщин в положении?

Можно ли ходить на массаж во время беременности и как баловать кожу правильно, «Летидор» выяснил у экспертов Людмилы Сувориной (врач дерматокосметолог, врач антиэйджинг-медицины клиники Swiss beauty clinic) и Татьяны Кулаковой (ведущий эстетист, реабилитолог клиники «Время Красоты»).

Процедуры для лица

Массаж — полезная процедура, после которой лицо будет выглядеть свежим и отдохнувшим. Во время сеанса массажист воздействует на мышцы как с внешней стороны, так и изнутри, прорабатывая каждый сантиметр и помогая коже стать упругой.

Людмила Суворина, врач дерматокосметолог, врач антиэйджинг-медицины клиники Swiss beauty clinic Фото: архив пресс-службы

Скульптурный массаж лица

Скульптурный массаж лица иногда называют «безоперационным лифтингом». Эффект от процедуры схож с результатом реальной подтяжки: кожа лица и шеи становится более эластичной и упругой, приобретает здоровый оттенок, глубокие морщины постепенно разглаживаются, а мелкие исчезают совсем.

«Магия» происходит благодаря тщательной глубокой проработке мышц лица и воздействию на проблемные зоны.

Частые глубокие надавливания чередуются с расслабляющими массирующими движениями. За счет подобного распределения нагрузки на разные лицевые отделы активизируется кровообращение в проблемных зонах, происходит эффект омоложения кожи.

Подбородок, носогубный треугольник и межбровье прорабатываются отдельно с помощью захватывающих и скользящих, «длинных» движений.

Фото: Shutterstock.com Однако эти движения слишком активными и агрессивными назвать нельзя, поэтому во время беременности скульптурный массаж лица не под запретом.

Буккальный (сублингвальный) массаж

Процедура буккального (сублингвального) массажа происходит посредством воздействия на лицевые мышцы через рот. Несмотря на то что данный тип массажа происходит чуть более агрессивно, чем, например, скульптурный, и как минимум необычен, опасаться его не стоит.

Эта процедура используется для омоложения исключительно нижней части лица.

Массажист (он должен быть в специальных стерильных перчатках!) разминает губы, щеки и подбородок снаружи и изнутри через открытый рот. Все движения происходят равномерно и симметрично относительно самого лица: каждая мышца разминается, массируется, а затем немного вытягивается и возвращается на место.

С помощью таких достаточно активных движений лицевые мышцы тонизируются и становятся более упругими, а кожа, в свою очередь, эластичной и подтянутой. Специалисты утверждают, что эффект лифтинга заметен уже после первой процедуры, ведь этот вид массажа очень интенсивный.

Ощущения от массажа могут показаться относительно болезненными, поэтому во время беременности некоторым женщинам лучше от процедуры воздержаться.

Зато для послеродового восстановления упругости и свежести лица такой массаж подходит идеально.

Однако не пугайтесь. Под словом «болезненные» в основном подразумеваются ощущения, сравнимые с усталостью мышц после тренировки, да и к тому же это чувство быстро проходит.

В любом случае помните, что синяков, кровоподтеков и других видимых последствий буккального массажа быть не должно.

Фото: архивы пресс-службы

Продукты на фото: массажное масло с арникой Weleda; массажный крем для лица MESALTERA by Dr. Mikhaylova; массажное масло для детей и взрослых «Первый уход», Uriage; масло авокадо LIGNE ST BARTH; масло для тела с какао и сладким миндалем SoYummy, Lycon; массажное масло для тела «Сумерки», Lush; расслабляющее масло для массажа «Аромакология», L’Occitane

Массаж и процедуры для тела

Если рекомендации по поводу лицевых массажей при беременности менее строгие, то к массажу тела и спа-процедурам специалисты относятся более внимательно.

Татьяна Кулакова, ведущий эстетист, реабилитолог клиники «Время Красоты» Фото: архив пресс-службы

При обращении в салон для каждой пациентки (а особенно если женщина ждет малыша) должна выстраиваться индивидуальная программа на основе анализов и других медицинских показаний.

При беременности противопоказаны антицеллюлитные и подтягивающие массажи тела, потому что они усиливают микроциркуляцию крови и лимфы.

Лимфодренажный массаж ног Лимфодренажный массаж направлен на стимулирование работы лимфатической системы, которая выводит токсичные вещества из нашего организма. Эта процедура абсолютно не вызывает болезненных ощущений, так как эффект достигается с помощью мягких поглаживаний и надавливаний.

Фото: Shutterstock.com Тем не менее беременным женщинам среди всех лимфодренажных процедур рекомендуется делать только массаж ног.

Паховую зону стоит массировать деликатно, так как эта область считается опасной.

Массаж «Легкие ноги»

Снять отечность ног также помогает процедура «Легкие ноги», которая направлена на устранение застойных ощущений при проблемах с трофикой (трофика — это затруднение питания кожи из-за медленного оттока венозной крови — прим. ред.).

Такая проблема может привести к кошмару всех женщин — варикозной болезни.

Массаж поможет снять отечность и восстановить трофику. Специалисты рекомендуют делать процедуру со второго триместра, чтобы уменьшить возможные риски для беременной женщины.

Фото: Shutterstock.com Обертывание

Обертывание устраняет сухость кожи и обогащает организм минералами. Это в равной мере и законченная процедура, и подготовительный этап к дальнейшему уходу. После обертывания кожа легче впитывает увлажняющие средства, так как перед каждым его сеансом делается пилинг: омертвевшие частички отшелушиваются и питательные вещества хорошо проникают в организм.

Обертывание — более мягкая процедура, нежели массаж.

В основном беременным женщинам предлагают минеральные обертывания с использованием саморазогревающихся водорослей и морской воды, которая применяется для минерализации организма. Женщин в положении во время обертывания накрывают одеялом без лишнего нагрева.

Также существует практика проведения минеральной терапии при беременности, при которой в ход идут морская вода и магний, — это полезно не только для кожи и внешнего облика, но и для здоровья.

Запасы магния в организме необходимо восполнять, особенно при стрессах, во время беременности и в период лактации.

Для будущих мам проводится обертывание «Морская грязь пелоид геранды». Морская грязь используется специалистами для оздоравливающего ухода за кожей с помощью активного дренажного и в то же время расслабляющего действия.

Данная процедура устраняет отеки и делает кожу подтянутой благодаря высокой концентрации морских солей в составе грязи.

Если у женщины во время беременности специалистами выявлен дефицит кальция, то в небольших объемах ей могут быть рекомендованы кальциевые обертывания. А при отсутствии противопоказаний со стороны щитовидной железы в обертывания могут быть добавлены водоросли, в которых содержится йод.

Сразу эффект от обертываний вы вряд ли увидите. Улучшения будет заметны визуально только после того, как организм насытится питательными веществами и витаминами.

Внимание! Перед прохождением той или иной процедуры во время беременности следует обязательно проконсультироваться со специалистом.

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