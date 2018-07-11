11 отличных методов, как побороть сон

Самый эффективный способ, как побороть сон — это высыпаться ночью. Об этом знают все, но мало кому удается полноценно отдыхать в нашем бешеном темпе жизни. Что делать, когда кофе и чай уже не помогают, а взбодриться нужно немедленно? Рассказываем, как быстро избавиться от сонливости и привести организм в тонус.

Проветрите помещение или выйдите на улицу

Когда на недосып и усталость накладывается недостаток кислорода, наш мозг оказывается в настоящем дремотном плену. Сонливость будет накатывать снова и снова, пока в комнате душно, поэтому периодически проветривайте помещение. Если открыть окна нельзя, то выйдите на свежий воздух хотя бы на несколько минут.

Сделайте разминку

Когда начинает клонить в сон, мало кто задумывается о том, чтобы сделать физические упражнения — и очень зря, ведь это весьма простой и действенный способ побороть усталость и избавиться от сонливости. Даже небольшая разминка поможет разогнать кровь, а значит, увеличится приток питательных веществ и кислорода к головному мозгу. Попрыгайте, сделайте приседания или раза два отожмитесь, а если нет желания или возможности встать из-за рабочего места, разомните шею, руки и потянитесь.

Умойтесь холодной водой

С навязчивой сонливостью на работе холодная вода вряд ли справится, но вот взбодриться за рулем поможет. Эффект будет сильнее и дольше по времени, если вы ополоснете еще и шею. Также это хороший способ прогнать остатки сна и придать лицу более свежий вид.

Выпейте воду с лимоном или понюхайте цитрусовые

Среди тонизирующих продуктов и напитков выделяются не только кофеиносодержащие, но и цитрусовые. Запах апельсина, лимона или лайма хорошо прогоняет сонливость и стимулирует работу мозга, а кисловатый напиток подействует на организм как раздражитель и на время отвлечет вас от желания провалиться в сон. Кстати, ароматерапия — это довольно мощный инструмент не только для расслабления, но и для бодрости. Помимо цитрусовых, тонизирующее воздействие оказывают хвойные запахи и аромат кофе.

Съешьте медленные углеводы

Как побороть сонливость за скучной и монотонной работой, которая чаще всего нас и заставляет клевать носом? Многие выполняют ее в компании шоколадок и пончиков, но эти продукты провоцируют сонливость. Дело в том, что привычные сладости состоят из быстрых (легкоусвояемых) углеводов. Когда мы съедаем очередную конфету, происходит мощный скачок сахара, начинается процесс пищеварения и выработка энергии. Но на то эти углеводы и называются легкоусвояемыми — наш организм расправляется с такой пищей очень быстро, после чего наступает спад энергии и новая волна сонливости. Чтобы полученной от еды энергии хватало на больший промежуток времени, выбирайте для перекуса медленные или сложные углеводы. К ним относятся продукты с цельными злаками, необработанные крупы и бобы, овощи и несладкие фрукты. Отправляясь на обед, старайтесь избегать жирной пищи, так как для ее переваривания требуется больше сил, а значит, кровь будет приливать к органам пищеварения, а не к мозгу.

Сделайте дыхательные упражнения

Есть масса вариантов дыхательной гимнастики, которая призвана прогнать сон. Все они направлены на то, чтобы обогатить кровь кислородом. Если вы не готовы изучать возможные техники или не можете совмещать упражнения, требующие концентрации, с работой, попробуйте самый простой вариант — дыхание под музыку. Включите в меру ритмичную песню и начните дышать в такт мелодии: делайте вдох через нос, задерживайте на секунду дыхание и выдыхайте через рот. Такие упражнения можно выполнять от нескольких минут до часа, главное — следите за тем, чтобы не закружилась голова.

Простимулируйте биологически активные точки

Согласно восточной медицине, на теле человека расположено множество точек, стимуляция которых может приводить к определенным реакциям организма и даже к выздоровлению от некоторых болезней. Так бороться со сном поможет давление на основание переносицы, массаж мочек и растирание ушных раковин. Также от сонливости спасет давление ногтями на подушечки пальцев.

Возьмите жвачку

Жевательные движения точно не дадут уснуть и повысят способность мозга к концентрации внимания. Отлично, если жевательная резинка окажется мятной или цитрусовой — свежий и кислый вкус будут эффективнее бороться с сонливостью.

Включите свет поярче

Не зря врачи рекомендуют ложиться спать в темноте — именно так наше тело вырабатывает мелатонин, гормон сна. Если за окном смеркается или уже стемнело, а вы работаете при тусклом свете, организм воспринимает темноту как сигнал ко сну. Чтобы прогнать сонливость, включите свет, и чем ярче, тем лучше. Обратный совет — если днем вас одолевает сонливость из-за ночной бессонницы, обязательно ложитесь спать в темноте и тишине. Дневная сонливость не уйдет, пока вы засыпаете под телевизор или тем более под свет лампы.

Создайте болевые ощущения

Это способ на случай экстренной ситуации, например за рулем автомобиля или при срочном задании. Боль — сильный раздражитель, который быстро и эффективно выведет мозг из состояния сонливости. Только не переусердствуйте, ведь сильные болевые ощущения хоть и заставят проснуться, но не дадут сконцентрироваться на других вещах.

На крайний случай поспите

То, что после дневного сна не остается сил, а вечером не получается заснуть, — это миф. Конечно, если выпасть из жизни на 2-3 часа, то разбитое состояние вам гарантировано, но вот 15-30 минут сна помогут организму восстановить силы. Сегодня крупные компании даже стали устанавливать в комнатах отдыха специальные капсулы, в которых работники могут вздремнуть. Доказано, что непродолжительный сон стимулирует творческую деятельность и придает энергии на оставшийся рабочий день.