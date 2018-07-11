Скинуть 100 кило без диет: хитрости от миллионера, который это сделал

Джон Гэбриэл, успешный брокер с Уолл-Стрит, вел довольно интересную жизнь. Для всех окружающих он был веселым и очень успешным парнем — да и чего печалиться человеку, который в свои тридцать пять лет заработал второй миллион на бирже. Но внутри Джон буквально погибал. Ожирение делало его несчастным, он понимал, каким видят его люди. И Джон решил измениться раз и навсегда, правда не стал прибегать ни к каким новомодным диетам. Привыкнув четко разбираться в любой информации на бирже, он таким же образом подошел к своему здоровью. Структурировав полученные знания, Гэбриэл вывел несколько рабочих правил и похудел на целых сто килограмм всего за два года. Питательные вещества

В первую очередь Гэбриэл решил разобраться подробнее, чего не хватает его организму. Несколько простых тестов и оказалось, что тело остро нуждалось в жирных кислотах омега-3, качественных белках и витаминах. Несмотря на обилие пищи, организм просто не получал нужного, поэтому и требовал большего! Не садитесь на диеты бездумно: идите на диагностику, может быть, все дело как раз в этом. Проблемы с пищеварением

У большинства полных людей кишечник работает слабо и потому просто не способен извлечь необходимых веществ из пищи. Единственное, на что готов организм в этой ситуации — запасаться жиром на черный день. Лечите кишечник, пейте кефир и он начнет работать как надо. Тяга к сладкому и джанк-фуду постепенно уйдет. Режим

Сбой режима сна приводит к повышенной выработке гормона стресса, кортизола. Тело не получает энергии ночью и пытается возместить ее жирной пищей. Просто возьмите себя в руки и установите правильный режим: без этого любые диеты будут лишь тратой времени и сил. Спокойствие

Тот же самый кортизол вырабатывается в ответ на любой стресс. Проще всего расслабиться для мозга — получить порцию чистой глюкозы из какой-нибудь жирной пищи. Хотите похудеть? Начинайте медитировать. Это поможет вам успокоиться, а значит и кортизола организм начнет вырабатывать в гораздо меньших количествах. Детоксикация

В жировых клетках организм поневоле скапливает токсины. Представьте себе, что все эти неприятные жировые складки еще и ужасная бомба замедленного действия, постепенно отравляющая ваш организм. Чистка необходима: вода с лимонным соком, зелень, салаты, большое количество клетчатки — все это очень эффективно и просто решит проблему. Борьба с ленью

Сложнее всего большинству толстяков дается искреннее признание: я ленив и потому толст. Все эти рассказы про гены, неудачную жизнь и прочая ерунда — лишь отмазки. Признайте проблему и начинайте над ней работать. Признайте, что вы были слишком ленивы для работы над собой, но теперь готовы меняться. Поверьте, это важный шаг. Спорт

И наконец, без спорта обойтись не выйдет вообще никак. Потихоньку, не хватая звезд с неба, не стремясь в первую же неделю пробежать марафон. Постепенно физические нагрузки начнут приносить не боль и страдания, а чистую радость. Считайте, что с этого момента вы практически излечились!