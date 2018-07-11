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За производством аборта в Ханты-Мансийске к врачам обратились 645 женщин
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За производством аборта в Ханты-Мансийске к врачам обратились 645 женщин 

АиФ Югра 48 минут назад
Фото: АиФ Югра
Врачи окружной клинической больницы Ханты-Мансийска смогли отговорить от аборта 64 югорчанки за первое полугодие 2018 года. Об этом сообщает официальный сайт больницы.
«Доля беременных, отказавшихся от искусственного прерывания беременности после консультирования с врачами и психологом, в 2016 году — 10,5%, в 2017 году — 19.4%. За первое полугодие 2018 году специалистам удалось отговорить от прерывания беременности 64 женщины», — передает портал ОКБ.
В больнице отмечают, что коллективу ОКБ удалось спасти 370 беременностей за 3 года планомерной работы, а это — более 15% от общего количества женщин, обратившихся по поводу пребывания беременности. Кроме того, в учреждении отмечают позитивную динамику за последние два года. Если в 2016 году в ОКБ обратилось за производством аборта 774 женщины, то в 2017 году их было меньше — 645.
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