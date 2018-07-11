8 советов, которые позволят избавиться от судорог пальцев

Некоторые считают, что судороги пальцев на руках или ногах физиологическим явлением, другие же принимают это за тревожные сигналы и спешат к врачам. Предлагаем немного разобраться в этой проблеме. МедикФорум собрал данные об этой проблеме.

В чем причина?

Почему сводит пальцы на ногах? Вариантов множество, это может быть и банальное переохлаждение или недостаток важных микроэлементов в организме. Но чаще всего это слабая циркуляция крови, в этом случае конечности недополучают необходимого кислорода. Переизбыток активности может спровоцировать судороги, к примеру, если человек плавает или бегает, то есть повторяет одни и те же движения на протяжении длительного времени. Даже если этого не случилось днем, может произойти ночью.

Неправильная или неудобная обувь, которая сковывает стопу или пальцы способна также спровоцировать судороги и онемение конечностей.

Чем помочь?

Отвечая на вопрос «почему сводит судорогой пальцы ноги?» стоит не только найти причину, но и решить ее. Вот, что рекомендуют специалисты: Физическая нагрузка — это обязательный элемент лечения, порой врачи рекомендуют только его, не находя у пациента других серьезных заболеваний. Регулярные занятия, позволяющие ускорить циркуляцию крови, доставить ее в самые дальние уголки нашего организма способны поставить больного на ноги. Желательно начинать с малых нагрузок, постоянно их увеличивая. Правильное питание — второй, но не менее важный элемент хорошего самочувствия. В питании стоит обратить внимание на продукты, богатые микроэлементами и витаминами, которые провоцируют судороги, это позволит восполнить недостаток веществ в организме и наладить его работу. Не нужно напоминать, что питание должно быть регулярным, сбалансированным и качественным. Ешьте рыбу, зелень, мясо, бобовые, молочные продукты, гуляйте на свежем воздухе и принимайте солнечные ванны — ничего сложного. Если предстоит длительного находиться в одном положении (например, сидеть за компьютером или за рулем автомобиля), регулярно вставайте, потягивайтесь, делайте несложные упражнения, то есть разгоняйте кровь. Собственно, даже сидя за столом можно периодически сжимать пальцы и двигать ногами, меняя их положение.

Тщательно подходите к выбору обуви, поскольку не у всех есть возможность менять ее каждый сезон, выбирайте модели удобные и практичные, останавливайтесь на натуральных материалах, старайтесь избегать синтетики, которая не дает коже дышать. Правильно меряйте обувь, не надейтесь, что через неделю она разносится — вероятность невелика, порой полученные несколько миллиметров никак не спасают ситуацию. Будьте внимательны к себе, если вас беспокоит онемение пальцев, но приведенные советы не помогают, советует обратиться к специалистам и пройти детальное обследование. Если же у вас свело пальцы рук или ног, не паникуйте, старайтесь разжать их и сжать, сделайте несколько подходов, активно потрите онемевшее место и спазм постепенно уйдет.

Немеют и краснеют ладони

Что могут рассказать нам наши руки? Может быть о прошлом или о далеком будущем, о характере человека, о роде занятий, о его склонностях. Но не только об этом могут открыть нам наши ладони, а и о том, чем болен человек, какого его состояние здоровья. Стойкое изменение цвета говорит о каких-то нарушениях происходящих в организме и, скорее всего, является поводом для обращения к врачу. Так почему краснеют ладони рук и что нам в этом случае делать. В некоторых случаях красный цвет обусловлен не заболеванием, а врожденными особенностями: например близкое расположение к коже мелких сосудиков. Такая окраска характерна еще для гиперстеников. Обменные процессы в их организме немного ослаблены и такой цвет ладошек для них является нормой, не требующей врачебного внимания. Не требует лечение такое же покраснение, встречающееся у беременных женщин, просто активность их сосудов в этот период значительно повышается. В жаркую погоду наши ладошки также могут покраснеть, реагируя на перегрев. Под действием высоких температур подкожные сосуды расширяются, и кровь приливает к верхним слоям кожи в больших количествах. Мы исключаем ожог, здесь вы четко будете знать причину. Руки могут краснеть и от холода и при «обветривании», но такая краснота проходит за пару часов или дней. Если все перечисленное вам не подходит, то задать вопрос, почему ладони рук красные нужно специалисту. Ведь такой симптом может быть грозным сигналом о серьезных заболеваниях, различных видов гепатитов и циррозов. Это токсическое или вирусное поражение печени, возникающее вследствие злоупотребления алкогольными напитками, отравлениями лекарствами, продуктами бытовой химии, токсинами грибов, воздействием радиация и профессиональной вредностью, вирусами.

Такие «печеночные ладони» могут быть и при жировом гепатозе или жировой дистрофии клеток печени. Это хроническое заболевание, когда ткани печени заменяются жировой и больной орган перестает выполнять свои функции правильно. Если цвет кожи интенсивно красный — это может говорить о возможном диабете, дисфункции желез внутренней секреции, подагре, лихорадке (происходит расширение капилляров кожи) или отравлении какими-то химическими веществами. Повышенное содержание в организме витамина А или каротина также может придать ладоням красный оттенок. Такими они могут быть и при недостатке витаминов группы В. Аллергия также внесла свою лепту. Кожа реагирует не только на контакт с моющими средствами, парфюмом, кремами и другими, но и на цветочную пыльцу, пух тополей. Иногда к этим симптомам присоединяется еще и зуд. Если это не аллергия, то такое состояние может объяснить кожное заболевание либо псориаз. Краснота может появляться при хронических заболеваниях сердца, когда происходит нарушение кровообращения. Но помните, что какова бы не была предполагаемая вами причина, стоит обязательно обратиться к врачу. Ведь если вы пропустите начало серьезного недуга, то справиться с развившейся болезнью становится сложнее. Ранее ученые рассказали, как сделать праздничный стол здоровым.