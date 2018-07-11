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Убираем складки на животе и делаем талию изящной!
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Убираем складки на животе и делаем талию изящной! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Вас беспокоят складки на животе? Не важно насколько долго вы пытались от них избавиться, сколько вам лет, в какой физической форме вы находитесь сейчас, какая у вас генетика и сколь упрямо ваше тело не хочет отдавать лишние килограммы.
Этот тренировочный комплекс вам поможет. Он подтянет и укрепит мышцы вашего пресса и сделает вашу талию изящно тоненькой.
Начнём прямо сейчас, чтобы скорее получить подтянутый соблазнительный животик.
Какие упражнения мы будем использовать в этом комплексе:
Прыжки со скрещиванием ног и рук — 60 сек  Боковые наклоны — 60 сек  Подъём таза — 30 сек  Ножницы — 60 сек  Бег в упоре лёжа — 30 сек  Скручивания с поднятыми вверх ногами — 30 сек  Скручивания боковые — 60 сек  Повороты таза лёжа на спине — 30 сек  Круговые движения тазом — 2×30 сек  Всего 9 эффективных упражнений в день и результат — тонкая талия и красивый рельефный животик.
ВИДЕО: Убираем Складки на Животе и делаем Талию изящной. Елена Силка
Наша тренировка закончена. Мы отлично потрудились над нашим прессом. Делайте этот комплекс в 3 подхода несколько раз в неделю и у вас обязательно будет плоский, соблазнительный и красивый животик!
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