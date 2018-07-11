Убираем складки на животе и делаем талию изящной!

Вас беспокоят складки на животе? Не важно насколько долго вы пытались от них избавиться, сколько вам лет, в какой физической форме вы находитесь сейчас, какая у вас генетика и сколь упрямо ваше тело не хочет отдавать лишние килограммы.

Этот тренировочный комплекс вам поможет. Он подтянет и укрепит мышцы вашего пресса и сделает вашу талию изящно тоненькой.

Начнём прямо сейчас, чтобы скорее получить подтянутый соблазнительный животик.

Какие упражнения мы будем использовать в этом комплексе:

Прыжки со скрещиванием ног и рук — 60 сек Боковые наклоны — 60 сек Подъём таза — 30 сек Ножницы — 60 сек Бег в упоре лёжа — 30 сек Скручивания с поднятыми вверх ногами — 30 сек Скручивания боковые — 60 сек Повороты таза лёжа на спине — 30 сек Круговые движения тазом — 2×30 сек Всего 9 эффективных упражнений в день и результат — тонкая талия и красивый рельефный животик.

ВИДЕО: Убираем Складки на Животе и делаем Талию изящной. Елена Силка

Наша тренировка закончена. Мы отлично потрудились над нашим прессом. Делайте этот комплекс в 3 подхода несколько раз в неделю и у вас обязательно будет плоский, соблазнительный и красивый животик!