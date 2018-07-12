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Жара значительно ухудшает работу мозга
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Включайте кондиционеры: жара значительно ухудшает работу мозга 

Anews 10 часов назад
Фото: Anews
Ученые утверждают, что высокая температура на улице отрицательно влияет на наш мозг. Исследователи отмечают, что во время жары существенно снижаются не только когнитивные способности, но и выносливость организма в целом.
К такому выводу пришли ученые из Гарварда. Оказалось, что человек, постоянно находящийся в жарких условиях, буквально "убивает" свой мозг. На фоне постоянной жары клетки мозга перестают эффективно функционировать. Кроме того, организм в целом работает "на износ", что существенно увеличивает возможность развития тяжелых заболеваний. Исследования проводились благодаря опросу студентов Гарварда. И не только экстремальная жара способствует ухудшению самочувствия: подобный эффект свойственен и постоянным колебаниям температуры.
Теорию насчет ухудшения когнитивных способностей ученые проверяли на нескольких группах студентов: часть их поселили в современное здание, оснащенное кондиционерами. Другим же студентам пришлось жить в старых общежитиях и тяжело переносить жару. Как показали результаты, у второй группы студентов успеваемость снизилась минимум на 13%, а некоторые из учеников показывали разницу в 50%. ​По мнению ученых, постоянное пребывание в жарком климате без всяческих средств для регулирования температуры, заметно обостряет хронические болезни. В итоге это может довести даже до летального исхода.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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