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4 простых упражнения, которые избавят от складок на спине и боках за 3 недели
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4 простых упражнения, которые избавят от складок на спине и боках за 3 недели 

Карельские вести 40 минут назад
Фото: Карельские вести
Быть обладательницей идеальной фигуры хочет абсолютно каждая женщина. Ведь кому нравится видеть собственное отражение в зеркале, когда не видно талии, свисают бока и контур тела совершенно неидеальный? Ох уж эти проблемные зоны. Не успеешь слопать шоколадку или ароматную булку, и бока на талии тебе обеспечены.
К счастью, мы знаем, как решить проблему с лишним жиром на спине и вернуть уверенность в себе. Как убрать складки на спине Представляем 4 упражнения, выполняя которые ежедневно, ты не узнаешь свое отражение!
Встань прямо, втянув живот, руки напряжены и опущены вниз. Подыми руки вверх, встав на носочки, как бы стараясь дотянуться к потолку. Внимательно следи, чтобы лопатки и плечи в этот момент не подымались. Сделай 3 подхода по 8 раз.
Ноги поставь на ширину плеч и согни в голенях под прямым углом, корпус наклонив вперед. Выпрямленные руки опусти к полу. Согнув локти, сдвинь лопатки, а затем подыми руки вверх. Сделай 3 подхода по 10 раз.
Встань прямо, втянув живот, руки перед грудью согнуты в локтях, кулаки сжаты. Разводи и своди руки, стараясь, чтобы лопатки соединились. Движения сходны с движениями на тренажере «бабочка». Сделай 3 подхода по 10 раз.
Встань прямо, втянув живот, руки вытянуты перед грудью. Выполняй движения, имитирующие плаванье, как бы раздвигая воду перед собой. Сделай 3 подхода по 10 раз.
Эти жиросжигающие упражнения элементарны, но действенны. Весь комплекс займет от силы 10 минут. Поделись статьей друзьями: им будет полезно узнать!
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Женский форум
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