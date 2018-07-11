Витамины для беременных

Каждая мама хочет, чтобы ее ребенок был здоровым, умным, красивым и сильным. Этот ряд можно продолжать до бесконечности. И начинается забота о детском здоровье еще до рождения или даже — до зачатия малыша. Большую роль играет правильно составленный рацион будущей мамы. Сбалансированное питание позволит получить витамины и микроэлементы. Правильно выбрать необходимые вещества в период беременности не такое простое дело, как кажется на первый взгляд: нужно учесть состояние здоровья женщины, протекание и период беременности, местность, в которой проживает мамочка, и профессию женщины, состав комплекса витаминов и фирму-производителя. Вот о выборе витаминов мы сегодня и поговорим. Важно знать, что ребенок получает все необходимые вещества не из пищи, которую принимает мать, а из органов и тканей матери. Поэтому недостаток полезных микроэлементов отрицательно сказывается на здоровье и будущей мамы и малыша.

Витамины, необходимые в период беременности по триместрам

Даже если будущая мама до беременности вела здоровый образ жизни и правильно питалась, ей все равно необходимо будет принимать в период беременности фолиевую кислоту и железосодержащие препараты. Но нужно учитывать, что мало кто из нас имеет доступ к выращенным на собственных грядках овощам и фруктам, большинство из нас покупают продукты в ближайших гипермаркетах, пьют воду хоть и очищенную, но из крана, а дышат не самым чистым воздухом. Поэтому прием витаминов является необходимостью и на стадии планирования беременности, и во время самой беременности, и если между беременностями прошло меньше двух лет. Внимание! Перед приемом любых препаратов проконсультируйтесь с врачом!

Название

Чем полезен

Триместр

Важно!

для матери

для ребенка

Фолиевая кислота (Витамин В9)

Участвует в профилактике выкидышей, восстановлении мышечной ткани, помогает нормальному течению беременности.

Формирует нервную трубку плода, полноценное развитие головного мозга и нервной системы ребенка, соединительную и костную ткань плода.

I и II триместры, возможно всю беременность по показаниям врача

Желательно начать принимать на этапе планирования беременности.

Витамин А (ретинол)

Укрепляет иммунитет, помогает в борьбе с инфекциями, поддерживает зрение.

Помогает в формировании плаценты и нормальном развитии сердца, глаз, почек, костей, легких и нервной системы, систем дыхания и кровообращения.

I и II триместры

Внимание! Передозировка витамина А вызывает пороки развития плода! Перед приемом препарата нужно уточнить суточную норму у врача. Для лучшего усвоения витамин А нужно принимать вместе с жирами.

Витамин С Укрепляет иммунитет, снижает риск появления растяжек, способствует усвоению железа, уменьшает нагрузку на вены.

Снижает риск отслойки плаценты и укрепляет ее кровеносные сосуды, улучшает доставку кислорода ребенку, защищает плод от инфекции.

II и III триместры

Внимание! На ранних сроках беременности большие дозы витамина С могут привести к выкидышу! Если беременная принимает в пищу много продуктов с высоким содержанием витамина С, нужно следить, чтобы не было передозировки.

Витамин Е Отвечает за нормальное течение беременности, снижает угрозу выкидыша и преждевременных родов, снижает риск появления растяжек и прыщей, улучшает внешний вид кожи, волос и ногтей, помогает вырабатывать гормон пролактин, отвечающий за последующую лактацию.

Отвечает за формирование дыхательной и нервной систем плода. Помогает созреванию плаценты и предупреждает ее отслойку.

I и II триместры

Желательно начать принимать на этапе планирования беременности. Внимание! Передозировка витамина Е может вызвать патологию развития плода.

Витамин D Укрепляет иммунитет, помогает усвоению кальция, положительно влияет на гормоны.

Предотвращает развитие рахита, участвует в формировании скелета будущего ребенка. На более поздних сроках беременности участвует в развитии всех систем плода.

I, II и III триместры

Во II и III триместрах дозировка может быть увеличена.

Витамин В6 (пиридоксин)

Облегчает токсикоз и стабилизирует психоэмоциональное состояние женщины, помогает бороться со стрессом, снимает состояние сонливости.

Участвует в развитии мозга, нервной, эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой систем плода, помогает полноценно усваивать питательные вещества.

I, II и III триместры

Витамин В2 (рибофлавин)

Нужен для профилактики анемии, поддерживает состояние кожи (борется с трещинами на коже и ее сухостью). Необходим при быстрой утомляемости.

Отвечает за рост плода, развитие кровеносной и нервной систем, формирует кожный покров и зрение, отвечает за нормализацию гормонального фона будущего ребенка.

I, II и III триместры

Витамин В1 (тиамин)

Отвечает за хорошее самочувствие в целом, придает энергии и бодрости.

Поддерживает метаболизм и энергообмен плода, участвует в формировании центральной нервной системы ребенка.

I, II и III триместры

При нехватке витамина В1 могут быть дефекты развития ЦНС, ребенок может родиться с маленьким весом.

Витамин В3 (никотиновая кислота)

Защищает от инфекций, поддерживает нервную систему, помогает нормализовать сон и мыслительные процессы, стабилизирует гормональный фон.

Помогает в формировании кроветворной, нервной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, защищает плод от воздействия негативных факторов.

I, II и III триместры

Витамин В5 (пантенол)

Позволяет бороться с вялостью и бессонницей, поддерживает иммунитет.

Участвует в развитии и формировании пищеварительной, нервной, сердечно-сосудистой и иммунной систем, задействован в синтезе эритроцитов и гемоглобина.

I, II и III триместры

Витамин В7 (биотин)

Стабилизирует уровень холестерина, поддерживает в хорошем состоянии кожу, волосы, ногти, нормализует пищеварение.

Участвует в формировании пищеварительной и нервной систем ребенка, отвечает за развитие кожи и помогает полноценно усваивать питательные вещества.

I, II и III триместры

Витамин В12 (цианкобаламин)

Борется с анемией, укрепляет иммунитет, поддерживает нервную систему, нормализует давление и обмен веществ, стабилизирует психоэмоциональное состояние.

Участвует в формировании пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной систем, корректирует повреждения ДНК агрессивными факторами внешней среды.

I, II и III триместры

Кальций

Отвечает за состояние зубов, костей, волос и ногтей, за мышечный тонус и свертываемость крови.

Формирует скелет, костную ткань и эндокринную систему плода, отвечает за работу почек.

II триместр. Не раньше 13 и не позже 35 недели беременности.

Важно! При нехватке кальция для развития ребенка вещество берется из организма матери, отсюда ломкость волос, ногтей, хрупкость костей и проблемы с зубами. Внимание! Кальций не усваивается с жирными продуктами!

Отвечает за работу щитовидной железы, то есть за выработку гормонов, снижает риск ожирения, депрессии и хрупкости костей.

Отвечает за формирование сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата плода и его умственное развитие.

I и II триместры

Важно! Если вы употребляете в пищу йодированную соль, в ее составе не должно быть фтора!

Железо

Предупреждает развитие анемии, участвует в кроветворении.

Предупреждает гипоксию и кислородное голодание плода, предотвращает проблемы развития ребенка.

II и III триместры

Важно! Железо полноценно усваивается при употреблении витамином С. Цинк, наоборот, препятствует усвоению железа.

Какие витамины лучше принимать по триместрам

В течение всей беременности идет рост и развитие будущего ребенка. На разных этапах ему нужны разные вещества. I триместр В I триместре идет закладка основных органов и систем будущего ребенка. Необходимо принимать фолиевую кислоту, витамины В6, С, А и Е и йод. На этом этапе беременности лучше обойтись без мультивитаминных препаратов. В идеале мать должна получать необходимые вещества с пищей. Но фолиевая кислота обязательно назначается дополнительно в виде препарата. II триместр После 12 недель врач обычно назначает витаминно-минеральные комплексы. Для полноценного развития плода по-прежнему нужны йод, фолиевая кислота и витамин Е. Усиливается потребность в железе, кальции и витамине D. III триместр В этот период по-прежнему нужны витамины D и С, йод, железо и кальций. Также важен магний. Обычно он назначается дополнительно.

Обзор популярных витаминно-минеральных комплексов для беременных

Современная фармакология предлагает большой выбор витаминно-минеральных комплексов для беременных. Сложно сказать, какой из них однозначно лучше. При выборе кто-то ориентируется на состав, кто-то на цены, кто-то на производителя. Мы расскажем о самых популярных среди будущих мам комплексах. Во многих комплексах не содержится йод. С одной стороны, это минус — его нужно принимать дополнительно. Но, с другой стороны, эти комплексы подходят для женщин с гипотиреозом, и они могут безбоязненно их принимать. В этой таблице отсутствие йода вынесено в минус, но каждая мамочка сама решит, плюс это или минус в ее конкретном случае.

Название

Производитель

Состав

Плюсы

Минусы

Элевит Пронаталь

«Байер Консьюмер Кэр АГ», Швейцария и «Роттендорф Фарма ГМ6Х», Германия

12 витаминов и 7 минералов.

Повышенное содержание железа, магния, фосфора и витамина В7.

Не содержит йод. Высокое содержание витамина А.

От 454 рублей. Цена зависит от количества таблеток в упаковке.

Витрум Пренатал

«Юнифарм Инк», США 10 витаминов, 3 минерала.

Высокое содержание кальция, железа и цинка.

Не содержит йод. Очень высокое содержание витамина А.

От 560 рублей. Цена зависит от количества таблеток в упаковке.

Витамины для беременных Фемибион

Merck KGaA & Co. WerkSpittal, Австрия

Фемибион I принимают во время планирования беременности и в I триместре. Состав — 9 витаминов и йод. Фемибион II принимают во II и III триместрах. Состав тот же, но усилено содержание витамина Е.

Сбалансированный состав.

Отсутствие витамина А. Во II и III триместрах требуется назначение дополнительных веществ.

Фемибион I — от 500 рублей; Фемибион II — от 1000 рублей

Алфавит. Мамино здоровье

ООО «Внешторг Фарма», Россия

Содержит 13 витаминов и 11 минералов. Содержит йод. Вещества распределены по трем таблеткам разного цвета, которые нужно принимать в разное время дня, таким образом обеспечивается большая эффективность комплекса.

Кальций и фосфор подобраны в оптимальной дозировке. Витамин А заменен на бета-каротин, что позволяет избежать передозировки.

Для многих неудобна 3-кратная форма приема.

От 300 рублей

Компливит для беременных. Триместрум I, Триместрум II, Триместрум III, Компливит Мама

«Фармстандарт-Уфавита», ОАО, Россия

В составе 9 витаминов и 7 минералов. Выпускаются в трех составах, для каждого триместра отдельно. В Триместрум I усилено содержание фолиевой кислоты, в Триместрум II и III усилено содержание веществ, необходимых для роста плода. Компливит Мама содержит сбалансированный состав тех же витаминов и минералов.

Благодаря содержанию сахара и лимонной кислоты легко переносится при токсикозе.

Не содержит йод. Очень невысокие дозировки всех микроэлементов.

От 300 рублей

Витамины для беременных Прегнавит

«Меркле ратиофарм», Германия

Содержит 10 витаминов и 2 минерала.

Хорошо подходит при правильном и сбалансированном питании, так как не вызывает передозировки.

Не содержит йод.

От 995 рублей

Мульти-табс для беременных

Ferrosan, Дания

В состав входит 11 витаминов и 9 минералов. Содержит йод.

Содержит селен и хром. Высокое содержание кальция и магния.

Иногда возникают аллергические реакции и усиление токсикоза.

От 500 рублей

Витамины Solgar для беременных

Solgar, США Содержит 9 витаминов и 10 минералов.

Натуральный состав, легко усваиваются организмом.

Большой размер таблеток, часто возникает путаница с количеством принимаемых таблеток в течение дня.

От 1200 рублей

Лонопан для беременных

«Арго», Россия

Содержит 12 витаминов и 6 минералов. 2 вида драже — Лонопан с железом и йодом и Лонопан с кальцием. Такая форма позволяет максимально эффективно усвоить необходимые вещества.

495 рублей

Витамины Прегнакеа

«Витабиотикс», Великобритания

Содержит 11 витаминов и 5 микроэлементов.

Доступность в аптеках, удобная форма капсул.

Отсутствует йод и кальций и маленькое содержание железа. Побочные явления в виде тошноты и крапивницы.

От 435 рублей

Иногда витаминно-минеральные комплексы назначаются врачом для решения определенных проблем со здоровьем будущей мамы:

если есть риск выкидыша или стоит диагноз привычного невынашивания беременности, назначается Элевит Пронаталь;

при анемии лучше принимать Витрум Пренатал;

при нарушении всасываемости полезных веществ назначается Фемибион;

при аллергии на комплексные витамины лучше принимать Алфавит.

Правила приема витаминно-минеральных комплексов для беременных

Важно помнить, что витамины нужно принимать в одно и то же время суток, чтобы концентрация полезных веществ в крови была стабильной.

Лучше всего начинать принимать витамины на этапе планирования беременности.

Поливитамины пьются на протяжении всей беременности.

Любые препараты согласовываются с врачом.

Каждый препарат имеет собственную дозировку, обязательно уточняйте ее в инструкции.

Как получить бесплатные поливитамины для беременных

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 года № 987 и Приказом от 6 декабря 2008 года №748 «О лекарственном обеспечении беременных женщин» оговорено, что для получения бесплатных препаратов необходимо сделать следующее:

встать на учет в женской консультации;

получить медицинскую карту по утвержденной форме;

получить у наблюдающего врача рецепт на бесплатное приобретение лекарства в аптеке, с которой у медицинского учреждения, где наблюдается беременная, заключен договор;

обратиться с рецептом в аптеку и получить препарат.

В списке бесплатных препаратов есть как витаминно-минеральные комплексы, так и отдельные препараты. Делая выбор в пользу витаминов, вы заботитесь о своем здоровье и о здоровье малыша. Не теряйте такую замечательную возможность заложить крепкий фундамент здорового будущего своего ребенка.