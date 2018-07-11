5 эффективных упражнений для ног и ягодиц

Сегодня редакция «Я и Фитнес» подготовила для Вас упражнения для ног и упругих ягодиц. Эти упражнения займут несколько минут в день и результат не заставит себя ожидать!

Как правильно накачать ягодицы

1. Ягодичный мостик Это упражнение следует выполнять в положении лежа на спине. Расставь ноги на ширину плеч и начинай поднимать бедра параллельно полу. Сделай 3 подхода по 15 раз. Хрупким девушкам, не привыкшим к нагрузкам, ни в коем случае нельзя брать тяжелый груз. Выполняй это упражнение без грифа.

2. Выпады Расставь ноги на ширину плеч, поставь руки на пояс. Выполни выпад левой ногой назад, не разгибая коленей. Повтори такой же выпад правой ногой. Сделай 3 подхода по 15 раз. Можно делать это упражнение с небольшими гантелями.

3. Приседания Расставь ноги на ширину плеч и сделай глубокое приседание. Присядь, а затем не вставая полностью, пружинь 5 раз. Это упражнение следует повторить 15 раз в 3 подхода.

4. Подъем согнутой в колене ноги Начни выполнять это упражнение стоя на четвереньках. Согни ногу под углом 90 градусов и поднимай ее до уровня бедра. Сделай 3 подхода по 15 раз для каждой ноги.

5. Отведение ноги в сторону Выполнять это упражнение следует на четвереньках. Согни ногу под углом 90 градусов и отведи ее в сторону. Сделай 3 подхода по 15 раз для каждой ноги.

Преврати проблемное место в достоинство и не забудь поделиться эффективными упражнениями для ягодиц с подругами! Смотрите также: Лучшие упражнения для мышц ног и ягодиц